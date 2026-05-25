Vara se poartă în pași cool: cum alegi adidașii care dau vibe-ul festivalurilor și petrecerilor urbane

Se dă startul al seri lungi, petreceri în aer liber și întâlniri cu muzică live pe rooftop. Da, în atmosferă se simte parfum de vară! Vin festivalurile și concertele, deci nu e de mirare că deja cauți haine și încălțăminte pentru a-ți construi ținutele care să reflecte personalitatea ta. Poate că și tu ai remarcat că în mijlocul outfiturilor lejere și al combinațiilor creative, adidașii sunt piese care schimbă vibe-ul ținutelor. Este interesant să vedem că în acest an îi vedem cum apar lângă rochii scurte, lângă pantaloni cargo, denim oversized sau seturi relaxate cu influențe streetwear.

Cum sunt adidașii de vară și ce au special față de alte modele? Ei bine, sunt construiți din materiale ușoare ce permit piciorului să respire și oferă confort fără să piardă din impactul vizual. Multe dintre modelele actuale, disponible online, pun accent pe detalii care atrag privirea: accente metalice, nuanțe pastelate, inserții retro sau forme inspirate din moda anilor ’90. Toate aceste elemente contribuie la crearea unor ținute stilate, cosmopolite, dar mai important comode.

Știi că ținutele de festival și petrecere au un aer relaxat, atent construit, iar o pereche de adidași bine aleasă, exact asta oferă. Un model low cut, monocrom cu detalii subtile poate completa un outfit ce transmite personalitate și energie.

Ce modele de sneakers dama domină look-uri de festival

Vara aceasta se poartă modelele de sneakersi dama cu siluete chunky în nuanțe deschise, variante cu platformă discretă și variante textile în culori vibrante. Toate aceste designuri pot fi bine puse în valoare de rochii satinate, fuste pantaloni ori salopete vaporoase. Când sunt bine alese ți sunt reprezentative stilului tău, creează contrast. Un contrast modern pe care-l vezi des la festivalurile urbane și petrecerile în aer liber. La fel de populare sunt modelele minimaliste albe, ușor de integrat în ținute boeme sau casual glam.

În această vară vedem că se poartă șireturi colorate și inserții transparente, aceste elemente aduc energie și ceva distins unui look de party original. Ideea principală este că vara aceasta se poartă combinațiile curajoase și outfiturile care par effortless, dar au multă atitudine.

Sneakers adidași bărbați, vezi piese interesante cu care poți transmite vibe-ul relaxat în stil streetwear

Bărbații apreciază, modelele inspirate din estetica retro și streetwear. Variantele de sneakers adidasi barbati în tonuri neutre, cu talpă groasă și linii simple, sunt modele căutate și asta pentru că ei completează ținutele de festival formate din articole basic: pantaloni din in și cămăși colorate. Vedem că tendințele sunt către simplitate, de aceea ne întâlni mdes cu modele de sneakers color-block, care oferă un aer energic outfiturilor de vară.

Bărbații care aleg sneakersii pentru petreceri apreciază încălțămintea versatilă, care oferă soluții pentru un concert în aer liber și pentru o petrecere pe terasă. Modelele cu materiale care permit circulația aerului și susținere bună a piciorului, sunt preferate pentru zilele active și nopțile lungi de dans și socializare. Sneakersii sunt la modă și sunt piese pe care te poți baza dacă dorești să construiești un look autentic de festival sau petrecere.