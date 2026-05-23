O tragedie pe autostradă, evitată la limită. Lecţia învăţată acum 40 de ani de Titi Aur, transformată în sfat pentru toţi şoferii

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, invitat permanent al emisiunii DC Conducem, a analizat imaginile şi a adus aminte de o lecţie învăţată încă din copilărie de la unchiul său.

"Când eram copil – 11, 12, 13 ani – stăteam lângă unchiul meu, care era șofer pe camion, șofer-șofer. Să conduc și eu camionul foarte-foarte puțin. Când am luat permisul, adică la 17 ani și jumătate, primul lucru pe care mi l-a spus unchiul meu, cu experiența lui de șofer, a fost așa: „Dacă ajungi odată într-o intersecție, dacă ajungi odată într-un loc cunoscut sau necunoscut și îți dai seama în ultimul moment că ai greșit traseul, să nu tragi de volan stânga sau dreapta, că nu știi – n-ai timp să te orientezi să vezi cine, cum. Du-te pe unde te-ai încadrat. O să pierzi niște minute, o să te întorci, o să înjuri că ai fost fraier și ai greșit drumul, dar nu omori pe nimeni”. Asta a fost sfatul lui la nivelul începutului anilor '80, când am luat permisul, da.

Ei, acest șofer care a tras de volan a încălcat exact ce-mi spunea unchiul meu să nu fac, ce-mi spunea acum 40 de ani, da? Să nu fac. Când ai greșit traseul și îți dai seama, mai ales pe autostradă la viteză, nu faci asta. De ce? Pentru că dacă se ducea pe unde se ducea el greșit, ar fi însemnat niște minute, niște zeci de minute, niște kilometri, niște benzină/motorină consumată în plus, dar nu acest risc. Pentru că dacă mașina care a evitat nu era... șoferul nu era atent și nu făcea acea manevră corectă și de evitare corectă, nu ieșea bine acolo. Pentru că se loveau și de acolo plecau și se duceau în parapet, și cine știe, poate și ăsta care filma intra peste ei. Că dacă se opreau brusc, nu știu dacă ăsta reușea sau nu", a declarat Titi Aur.

Sfat pentru toţi şoferii

Titi Aur a continuat şi a dat un sfat pentru toţi şoferii care se regăsesc în astfel de situaţii.

"Sfatul meu, concluzia mea este ce am primit acum 40 de ani de la unchiul meu: când greșești ceva pe traseu în sensul ăsta, nu forța în ultimul moment, nu frâna – mai ales pe autostradă, dar oriunde, nu contează – nu frânezi brusc și nu tragi brusc stânga-dreapta ca să nu ratezi drumul. Drumuri mai sunt, de fiecare dată. Drumurile sunt toate legate unul de altul. Și deci drumul ăla la dreapta pe unde ar fi greșit el, l-ar fi dus undeva și ar fi întors, și ar fi ajuns la un moment dat. Dar nu a fi riscat. Ar fi ajuns la un moment dat poate 20 de km mai în față sau nu, cu o jumătate de oră mai târziu, cu 10 litri de benzină/motorină consumate și cu o întâlnire sau ce avea el pierdută. Dar așa a riscat enorm de mult și șansa a făcut că șoferul din spate a fost foarte atent, a reacționat corect și a evitat un accident care putea să fie grav. În cazul ăsta, la viteza aia, dacă se loveau și intrau prin alea, putea să fie cu răniți, cu morți și sigur cu table multe îndoite", a completat Titi Aur.

A învăţat ceva şoferul care a greşit?

L-am întrebat pe Titi Aur dacă şoferul care a făcut manevra periculoasă a învăţat ceva sau dacă, mai degrabă, a mers liniştit mai departe, pe ideea că "oricum nu s-a întâmplat nimic".

"Sigur spune asta: „Ei și ce mare...". Şi dacă mai avea pe cineva în mașină care l-a înjurat și a spus: "Uite ce ai făcut aici" îi zice "Ce, n-ai văzut, n-a fost nimic, nu?”. Da, așa gândește. Adică nu gândește critic să spună: „Au, ce eram să fac, nu mai fac în viața mea” și să mai spună și la alții. Nu, ăla sigur spunea: „Și ce mare lucru? Păi da' ăla de asta are volan, de asta i-a dat statul volanul, ca să tragă la stânga”", a încheiat Titi Aur.

Clipul discutat poate fi văzut de la minutul 28:00.