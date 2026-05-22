DCNews Stiri CNAIR surprinde abateri în trafic, dar nu are cum să le raporteze. Sistemul nu este integrat
Data publicării: 22 Mai 2026

EXCLUSIV CNAIR surprinde abateri în trafic, dar nu are cum să le raporteze. Sistemul nu este integrat
Autor: Florin Răvdan

Mașini / Foto: Agerpres
Titi Aur atrage atenţia asupra unei situaţii ciudate. Mii de şoferi scapă zilnic de amendă, pentru că sunt înregistraţi depăşind viteza legală de camere care nu sunt conectate la sistemul Poliţiei Rutiere.

Conform specialistului în conducere defensivă, sistemul CNAIR de monitorizare a traficului nu face verificări doar în sensul rovignetei, ci vede şi viteza de deplasare a vehiculelor. Cu toate astea, aceste date nu pot fi folosite, pentru că nu există cadru legal în acest sens. 

CITEŞTE ŞI Senzorii de pe mașini fac minuni, dar comunele din România sau Calea Victoriei nu sunt Suedia sau Elveția. Titi Aur, întrebarea momentului

"Îmi spunea cineva de la CNAIR că la ieşirea din Bucureşti către autostradă, dar când încă suntem în Bucureşti, 98% dintre maşinile care trec pe acolo depăşesc viteza legală. Accelerează înainte de a ieşi din Bucureşti. Câte maşini ies din Bucureşti în 24 de ore pe A1? Probabil foarte multe. 98% au depăşit viteza legală. Deci mii de maşini depăşesc viteza legală acolo. 

Dacă acele camere ar fi prinse în sistemul centralizat, în e-Sigur, pentru că momentan CNAIR nu are dreptul să le folosească pentru sancţiuni... CNAIR vede numărul, te caută de rovignetă, vede şi viteza cu care mergi, dar nu are ce să îţi facă. Doar se uită şi spune, uite, maşina asta avea 100 km/h, asta 200 km/h, etc. Dar atât! Noi nu suntem în stare să facem rapid paşii să folosim ceea ce avem deja instalat. Foarte greu se mişcă sistemul, iar când ajungi ca să faci lege, e şi mai greu. 

De asta spun eu că trebuie un Guvern care să îşi asume. Să dea o OUG, să spună că aşa facem de mâine. Că se mai modifică în Parlament după, aia e, dar să fie o direcţie", a declarat Titi Aur la DC Conducem. 

