Fostul campion de raliuri și expert în conducere defensivă Titi Aur a explicat, în emisiunea DC Conducem de la DC News, moderată de Florin Răvdan, o situație extrem de gravă de pe șoselele din România, care reflectă pericolul major apărut în trafic, în urma modificările din OUG 195/2002 (Codul Rutier) la articolele privind pietonii și trecerile de pietoni.

Ce prevedea regula înainte:

Înainte, șoferii erau obligați să reducă viteza din timp în apropierea trecerilor de pietoni.

Se interpreta mai strict obligația de prudență, chiar dacă pietonul nu se afla încă efectiv pe trecere.

Ce s-a modificat la art. 123 și art. 125 lit. h din Codul Rutier

Conform modificărilor, obligația de a opri și acorda prioritate a șoferilor apare doar când pietonul este deja angajat în traversare, adică a pășit pe trecere și se află pe sensul de mers al șoferului.

Nu mai există o obligație generală explicită de reducere a vitezei doar „în apropierea” trecerii, ci doar în condiții de risc concret.

În emisiunea DC Conducem, Titi Aur a comentat un clip din trafic, care relevă pericolul modificărilor enumerate. Pe imagini se observă cum mai mulți pietoni trec pe trecere, iar o mașină albă încetinește și le acordă prioritate, însă doar pietonilor aflați pe sensul său de mers, nu și unui copil care este angajat în trecere, dar se afla încă pe sensul opus.

Titi Aur: „Din punct de vedere legal, este foarte corect ce a făcut șoferul cu mașină albă, dar din punct de vedere al conducerii defensive este grav de tot!”

Foto captură DC Conducem - Copil alergând pe trecerea de pietoni, mașina albă nu se oprește, pietonul nefiind pe sensul de mers al mașinii

Foto captură DC Conducem - Copil alergând pe trecerea de pietoni, mașina albă nu se oprește, pietonul nefiind pe sensul de mers al mașinii

Comentariul lui Titi Aur

„Din punct de vedere legal, este foarte corect ce a făcut șoferul cu mașină albă, adică nu a acordat prioritate acelui copil, însă din punct de vedere al conducerii defensive este grav de tot. Din păcate, începând de acum 2-3 ani, s-a modificat Articolul 123 și 125 litera h, la ambele articole, din Ordonanța 195/2002.

Cele două articole au fost modificate în sens negativ, din punctul meu de vedere. Înainte legea spunea așa, de când am luat eu permisul, de acum 40 de ani, până acum 2 ani de când s-a modificat legea era așa: respectiv, când te apropii de trecerea de pietoni trebuie să ai maximum 30 km/oră, iar în afara localității maximum 50 km/oră. Legal trebuia să reduci viteza. Acum, nu mai trebuie să reduci viteza, doar dacă sunt pietoni care își manifestă intenția de a trece strada. Când încep să treacă strada pietonii, indiferent dacă este o șosea cu mai multe benzi pe sens sau cu una singură, conform legii de azi, trebuie să acorzi prioritate doar dacă pietonul a călcat, s-a angajat în trecerea străzii și este pe sensul tău de mers”, a spus Titi Aur.

Cum era legea înainte

„Înainte era că, indiferent unde călca pietonul, de exemplu dacă aveai 3 benzi pe sensul tău și 3 benzi pe sensul opus, fără scuar, și un pieton era pe banda 1 de pe sensul celălalt și tu erai pe sensul opus, conform legii de dinainte trebuia să oprești. Mai mult, trebuia să oprești și dacă își manifestau intenția, deci dacă erau pe trotuar în intenția de a trece strada, trebuia să oprești. Sigur că, dacă erau multe benzi, era excesivă regula. Acum, este modificată regula, în rău, din punctul meu de vedere, deoarece s-a ajuns la extrema cealaltă”, a spus Titi Aur.

”Dacă ești pe o stradă cu două benzi și pe banda opusă s-au oprit mașinile pentru traversarea pietonilor, dar nu a călcat niciunul pe banda ta, tu ai dreptul legal să treci, ceea ce s-a întâmplat în cazul nostru analizat. Copilul acela a alergat pe trecere, ceea ce nu se face, alta e o altă discuție, dar mașina de pe sensul opus a oprit pentru ceilalți cetățeni care erau pe sensul lui de mers, dar nu a oprit la copil, care era pe sensul celălalt de mers. Din punct de vedere legal, șoferul nu poate păți nimic. Din punct de vedere al conducerii defensive, anticipative, sigure, da, este o greșeală majoră a șoferului, pentru că nu a oprit să treacă copilul. Dacă nu se oprea copilul la timp, putea fi lovit.

Deci, defensiv foarte rău, din păcate, legal, atenție, e foarte rău! Pentru cei care ați modificat legea, ați făcut ca astfel de cazuri să devină legale, ceea ce, la bunul simț, viziunea defensivă, este rău, pentru că se vede că trece copilul strada și mașina nu oprește”, a mai spus Titi Aur, la emisiunea DC Conducem de la DC News, unde s-a discutat și despre proiectul de Lege pentru maşinile de urgenţă.

