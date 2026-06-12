Crimă în Iași: Un bărbat de 54 de ani, găsit înjunghiat in propria locuință

Imagine cu o mașină de poliție. Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Un bărbat de 54 de ani a fost găsit mort, vineri, în propria locuință dintr-o comună din județul Iași, anchetatorii investigând o posibilă crimă.

Un bărbat în vârstă de 54 de ani a fost descoperit mort, vineri, în propria locuință din Valea Adâncă, comuna Miroslava din județul Iași. Primele indicii ale anchetei sugerează că ar fi fost victima unei agresiuni prin înjunghiere, potrivit ziaruldeiași.

Descoperirea a fost făcută în urma unui apel la 112, care a alertat polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Miroslava. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Iași, cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași.

Dosar penal pentru omor

A fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de omor, iar investigațiile sunt în desfășurare sub coordonarea unui procuror criminalist.

Cercetările sunt efectuate de polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale, care încearcă să stabilească împrejurările exacte ale decesului și să identifice eventualii suspecți.

Informațiile privind o posibilă moarte violentă circulă pe surse din apropierea anchetei, dar acestea nu au fost încă confirmate oficial. Ancheta continuă.

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