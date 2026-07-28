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Se pregătește un moment istoric? Israelul și Libanul fac un nou pas spre pace

Dana Mihai Autor: Dana Mihai
Data publicării: 28 Iul 2026
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Se pregătește un moment istoric? Israelul și Libanul fac un nou pas spre pace
Se pregătește un moment istoric? Israelul și Libanul fac un nou pas spre pace

SUA suspendă noile lovituri; Iranul afirmă că nu există negocieri în desfășurare cu Statele Unite.

Oficiali israelieni și libanezi se vor întâlni din nou la Roma, săptămâna viitoare, pentru a continua implementarea unui acord intermediat de SUA, care are ca obiectiv final încheierea unei păci cuprinzătoare între cele două țări.

Un oficial al Departamentului de Stat al SUA a declarat că discuțiile conduse de Statele Unite vor avea loc la Roma în perioada 4-6 august. Noua rundă de negocieri vine după lansarea primelor „zone-pilot” în sudul Libanului, unde armata israeliană a anunțat că a predat controlul către Forțele Armate Libaneze săptămâna trecută.

Întâlnirea are loc și după ce președintele american Donald Trump s-a întâlnit săptămâna trecută cu președintele Libanului, Joseph Aoun, potrivit CNN.

Acordul-cadru, descris drept „singura cale către o pace durabilă”

Oficialul Departamentului de Stat a precizat că discuțiile tehnice „se vor concentra pe avansarea implementării complete a acordului-cadru”, anunțat la sfârșitul lunii iunie.

„Acest lucru include extinderea procesului zonelor-pilot, soluționarea tuturor problemelor restante legate de frontieră și lucrul la un acord cuprinzător de pace și securitate”, a declarat acesta.

Oficialul a descris acordul-cadru drept „singura cale către o pace durabilă”.

El a adăugat că „experiența acumulată în zonele-pilot inițiale ne va ajuta să perfecționăm modul de implementare a acestora, astfel încât procesul să poată fi extins treptat”.

„Prima zonă-pilot reprezintă o oportunitate concretă de a obține progrese reale pe teren, prin restabilirea autorității statului libanez, dezarmarea verificabilă a organizațiilor teroriste și consolidarea încrederii necesare pentru pașii următori”, a mai spus oficialul.
 
 

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