Se pregătește un moment istoric? Israelul și Libanul fac un nou pas spre pace

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Oficiali israelieni și libanezi se vor întâlni din nou la Roma, săptămâna viitoare, pentru a continua implementarea unui acord intermediat de SUA, care are ca obiectiv final încheierea unei păci cuprinzătoare între cele două țări.

Un oficial al Departamentului de Stat al SUA a declarat că discuțiile conduse de Statele Unite vor avea loc la Roma în perioada 4-6 august. Noua rundă de negocieri vine după lansarea primelor „zone-pilot” în sudul Libanului, unde armata israeliană a anunțat că a predat controlul către Forțele Armate Libaneze săptămâna trecută.

Întâlnirea are loc și după ce președintele american Donald Trump s-a întâlnit săptămâna trecută cu președintele Libanului, Joseph Aoun, potrivit CNN.

Acordul-cadru, descris drept „singura cale către o pace durabilă”

Oficialul Departamentului de Stat a precizat că discuțiile tehnice „se vor concentra pe avansarea implementării complete a acordului-cadru”, anunțat la sfârșitul lunii iunie.

„Acest lucru include extinderea procesului zonelor-pilot, soluționarea tuturor problemelor restante legate de frontieră și lucrul la un acord cuprinzător de pace și securitate”, a declarat acesta.

Oficialul a descris acordul-cadru drept „singura cale către o pace durabilă”.

El a adăugat că „experiența acumulată în zonele-pilot inițiale ne va ajuta să perfecționăm modul de implementare a acestora, astfel încât procesul să poată fi extins treptat”.

„Prima zonă-pilot reprezintă o oportunitate concretă de a obține progrese reale pe teren, prin restabilirea autorității statului libanez, dezarmarea verificabilă a organizațiilor teroriste și consolidarea încrederii necesare pentru pașii următori”, a mai spus oficialul.



