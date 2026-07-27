Directorii generali ai APIA și ANF, suspendați din funcții

Sediul Ministerului Agriculturii

Ministerul Agriculturii a dispus suspendarea raportului de serviciu a directorului general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), și a director general al Autorității Naționale Fitosanitare (ANF).

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a dispus, prin ordin de ministru, suspendarea de drept a raportului de serviciu a directorului general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, și încetarea exercitării temporare a funcției de director general al Autorității Naționale Fitosanitare (ANF), de către Romeo Șoldea, ca urmare a comunicării oficiale transmise de Direcția Națională Anticorupție (DNA) privind măsurile dispuse de procurori în privința conducerilor celor două instituții.



Potrivit unui comunicat al MADR, \ pentru asigurarea continuității activității și buna desfășurare a proceselor operaționale în cadrul celor două instituții subordonate, conducerea MADR a decis ca, până la data de 31 iulie 2026, atribuțiile aferente funcțiilor de director general vor fi îndeplinite interimar de Kerekes Melinda Klara, director al Direcției Economice, pentru APIA, iar pentru ANF de Nechifor Ramona Ionela, director general adjunct și de Manole Filofteia, director al Laboratorului Național Fitosanitar.

'Măsura suspendării este aplicată strict în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv art. 513 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează suspendarea de drept a raportului de serviciu al funcționarului public în cazul proceselor penale/măsurilor preventive sau de urmărire penală comunicate oficial', se arată în comunicat.

Fostul secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Pintea, și directorul general al Autorității Naționale Fitosanitare, Romeo Șoldea, au fost trimiși în judecată de procurorii DNA, în stare de libertate, pentru instigare la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată, respectiv abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată.

Potrivit unui comunicat al DNA din 24 iulie, dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, iar procurorii anticorupție au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui bun imobil deținut de Adrian Pintea și asupra unui bun mobil deținut de Romeo Șoldea, până la concurența sumei de 148.542 lei și a cheltuielilor judiciare, precizează Agerpres.