Ciutacu, ”înfundat” de ”dușmanul Vanghele” în procesul cu Dăruiește Viață. Instanța a ignorat că inculpatul și martorul sunt în proces

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Jurnalistul Victor Ciutacu a fost ”executat” în procesul cu ”Dăruiește Viață” de un martor ”compromis”. Acesta și Ovidiu Vanghele, care a depus mărturie împotriva sa, erau părți într-un alt dosar, în care, culmea, a decis aceeași judecătoare.

Luju.ro scrie că procesul în care jurnalistul Victor Ciutacu a fost obligat, în primă instanță, să plătească despăgubiri de 1 milion de lei către Oana Gheorghiu, Carmen Uscatu și Asociația ”Dăruiește Viață” ar fi fost influențat de declarația unui martor aflat într-o relație de ostilitate cu acesta.

Potrivit articolului, jurnalistul Ovidiu Vanghele a depus mărturie în favoarea reclamantelor, în procesul privind acuzațiile de defăimare formulate împotriva lui Victor Ciutacu și a altor jurnaliști.

Sursa citată notează că unul dintre martorii audiați, jurnalistul Ovidiu Vanghele, se afla într-un litigiu cu Victor Ciutacu și, prin urmare, exista o „vădită dușmănie” între cei doi. Publicația sugerează că instanța ar fi trebuit să țină cont de acest aspect în evaluarea credibilității mărturiei. Ovidiu Vanghele a fost propus ca martor, de către reclamante, în cererea de chemare în judecată, în februarie 2026. Acest lucru se întâmpla deși Victor Ciutacu și Ovidiu Vanghele erau în proces.

Nu pot fi martori cei aflați în dușmănie

Articolul 315, din Codul de procedură civilă, arată că nu pot fi martori ”cei aflați în dușmănie sau în legături de interese cu vreuna dintre părți”. Există o excepție, aceștia pot fi audiați doar dacă există consens. Nu a existat! Mai mult, în procesul în care Ovidiu Vanghele a dat în judecată RomâniaTV și pe jurnalistul Victor Ciutacu, acesta a pierdut, inclusiv în apel: ”Respinge apelul ca nefondat. Obligă apelantul reclamant la plata către intimatul pârât Ciutacu Victor a sumei de 363 lei, cheltuieli de judecată efectuate în apel”.

Luju mai scrie că Ovidiu Vanghele a continuat să fie martor în acest dosar chiar dacă apărarea a protestat și chiar dacă între martor și inculpat exista un litigiu. ”Pârâtul Victor Ciutacu, prin avocat, invoca art. 315 alin. 1 pct. 3, cei aflați în dușmănie. Domnul Vanghele Ovidiu a scris în mod consistent împotriva pârâtului în presa unde a fost redactor și există litigii între părți” arăta avocata lui Victor Ciutacu, Oana Anghel. Avocații reclamantelor au susținut că ”relațiile de dușmănie dintre părți nu au fost dovedite și sunt simple afirmații”. Iar judecătoarea Denisa Florina Lazăr a fost de acord cu reclamantele și a acceptat mărturia lui Ovidiu Vanghele. ”(...) referitor la depoziția martorului Vanghele Ovidiu Mihai să aprecieze cu privire la obiectivismul acestuia odată cu soluționarea pe fond a cauzei” arăta judecătoarea, dar în sentință nu se mai regăsește nimic în acest sens. ”S-a uitat de ea în mod convenabil” scrie Luju. Culmea e că aceeași judecătoare a hotărât și-n procesul dintre Victor Ciutacu și Ovidiu Vanghele.

Judecătoarea Lazăr nu a mai ”apreciat cu privire la obiectivismul” lui Vanghele și a folosit declarația pentru pedepsirea lui Ciutacu: ”Din declaratia martorilor Vanghele Ovidiu Mihai și Dumitrescu Cătălina, audiați în cauză, reiese că în urma acestor emisiuni, reclamantele persoane fizice au suferit anxietate crescută și o stare de stres prelungită”.

În schimb, nicăieri în sentință nu se regăsește ”aprecierea” judecătoarei Denisa Florina Lazăr asupra ”obiectivismului” lui Ovidiu Vanghele, deși prin încheierea din 6 mai 2025 precizase că va face acest lucru odată cu pronunțarea.

”Ce fac mai departe? Înainte de toate, depun apel. Lucrează deja Oana Anghel cu sârg la el. Și mă judec. Până în pânzele albe, unde oi mai găsi jurisdicție pe Planeta Pământ. În al doilea rând, citesc, mă sfatuiesc, devoalez și, când consider ca e cazul, sesizez. N-am vocație de reclamagiu, dar nevoia m-a învățat. Dacă nu se sesizează din oficiu Inspecția Judiciară, o voi face eu. Pentru că, pe de o parte, nu mă predau, respectiv, pe de altă parte, nu joc la ruletă liniștea, interesele și prosperitatea familiei mele. Și nu mă va opri nici o suveică d-astea cu martori fake și vrajeli de gară girate de magistrați care n-ar trebui să mai stea un minut în sistem” a reacționat jurnalistul Victor Ciutacu, la informațiile de mai sus.

În acest dosar, tot la plata unor daune de 1 milion de lei, către aceleași reclamante, au fost obligați și jurnaliștii Ioan Korpos și Liviu Alexa, în timp ce Iosefina Pascal ar trebui să achite 100.000 lei.