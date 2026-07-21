Peter Magyar îl provoacă pe Viktor Orban la o dezbatere publică în Transilvania: Să-și găsească curajul

Peter Magyar/ Agerpres

Premierul ungar Peter Magyar l-a provocat pe fostul premier Viktor Orban la o dezbatere publică, exprimându-și speranța că acesta va accepta confruntarea.

Premierul ungar Peter Magyar l-a provocat marţi pe predecesorul său, Viktor Orban, la o dezbatere, în timpul unei intervenţii în parlamentul de la Budapesta, relatează MTI.

Într-o referire la tabăra de vară de la Băile Tuşnad, din Transilvania, România, cunoscută şi sub numele de Tusvanyos, Magyar a notat că este firesc să se aştepte ca acolo să aibă loc dezbateri publice reale, întrucât contribuabilii ungari au plătit sute de milioane de forinţi pentru organizarea acesteia, adăugând că el este pregătit să participe.

"Nu fiţi laşi, invitaţi-l pe premierul Ungariei!"

"Nu fiţi laşi, invitaţi-l pe premierul Ungariei!", a declarat el, exprimându-şi speranţa că Orban îşi va "găsi curajul" şi că va accepta o dezbatere publică, eventual chiar la tabăra din Transilvania.

Fondatorul transilvănean al Tusvanyos, Tibor T. Toro, a afirmat că, în opinia sa, în cadrul taberei de vară există loc atât pentru reprezentanţi ai guvernului ungar, cât şi pentru dezbateri deschise şi substanţiale şi că organizatorii speră ca, anul viitor, discuţiile să aibă loc în prezenţa acestora.

"Ca urmare a impactului încă neclarificat al schimbărilor politice majore din Ungaria, reprezentanţii partidului de guvernământ nu vor participa la evenimentul din acest an, deşi ne-am fi dorit să le oferim un forum unde să fi putut avea loc o dezbatere substanţială între putere şi opoziţie", a spus Toro, într-un interviu acordat portalului local de ştiri Kronika, a mai consemnat MTI, conform Agerpres.

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