Acces interzis la rețelele de socializare pentru minorii sub 15 ani. Franța ia o decizie fără precedent în Europa. Foto cu caracter ilustrativ: Pexels

Franța devine prima țară din Europa care interzice accesul la rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani.

Parlamentul francez a adoptat marţi definitiv un proiect de lege care interzice utilizarea reţelelor de socializare de către minorii cu vârste sub 15 ani, o premieră în Europa, măsură care urmează să intre în vigoare în septembrie pentru a proteja sănătatea copiilor şi adolescenţilor, transmite AFP.

După votul anterior al Senatului, Adunarea Naţională a adoptat proiectul de lege cu 279 de voturi pentru şi 81 împotrivă.

Această lege impune platformelor să implementeze sisteme de verificare a vârstei, o măsură care a stârnit controverse.

"Franţa deschide calea în Europa pentru protecţia copiilor noştri"

"Franţa deschide calea în Europa pentru protecţia copiilor noştri, a adolescenţilor noştri. Vom continua", a salutat adoptarea actului normativ preşedintele francez Emmanuel Macron.

Legea va intra în vigoare rapid, de la 1 septembrie pentru conturile noi şi de la 1 ianuarie pentru conturile existente. Actul normativ nu prevede nicio sancţiune pentru copii sau părinţi. În schimb, platformele de social media vor trebui să implementeze un sistem de verificare a vârstei sau chiar mai multe simultan, pentru a le oferi utilizatorilor o opţiune.

În aprilie, Comisia Europeană a prezentat de asemenea o aplicaţie paneuropeană de verificare a vârstei, iar soluţii private sunt în curs de dezvoltare.

"Dacă aveţi sub 15 ani, contul va fi închis"

"Noi, francezii, peste patru luni vom trebui toţi să ne dovedim vârsta. Dacă aveţi sub 15 ani, contul va fi închis", a explicat presei ministrul delegat pentru digitalizare, Anne Le Henanff.

Aceeaşi lege interzice şi telefoanele mobile în licee, interdicţie deja valabilă în Franţa în învăţământul primar, dar excepţii vor putea fi incluse în regulamentele interne ale instituţiilor de învăţământ.

Franţa a decis adoptarea unei astfel de legi după înmulţirea avertismentelor despre efectele nocive pe care le au asupra copiilor şi adolescenţilor reţelele de socializare, ce le captează excesiv atenţia şi îi pot expune unor conţinuturi problematice.

După Franţa, şi alte ţări europene iau în considerare adoptarea unei legislaţii de acest fel, conform Agerpres.

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