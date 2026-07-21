Vremea se schimbă radical în Capitală: Ploi torențiale, intensificări ale vântului și o scădere bruscă a temperaturilor

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Meteorologii anunță o răcire accentuată, ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Capitală.

Meteorologii prognozează o vreme instabilă în zona Municipiului Bucureşti, în următoarele zile, iar valorile maxime de temperatură vor scădea la 23 de grade, miercuri şi joi, de la 32 de grade, cât vor fi marţi.

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în perioada 21 iulie, ora 10:00 - 22 iulie, ora 9:00, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate spre seară şi noaptea când vor fi averse torenţiale (15 - 25 l/mp), descărcări electrice şi intensificări ale vântului (rafale în general de 40 - 60 km/h). Temperatura maximă va fi de 30 - 32 de grade, iar cea minimă de 16 - 18 grade.

De asemenea, în intervalul 22 iulie, ora 9:00 - 23 iulie, ora 9:00, vremea se va răci, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade, iar cea minimă va fi de 12 - 15 grade. Cerul va avea înnorări temporar accentuate şi vor fi perioade cu averse şi descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 - 40 l/mp. Vântul va sufla moderat ziua şi slab noaptea.

Capitala se va afla, în intervalul 21 iulie, ora 22:00 - 23 iulie, ora 3:00, sub atenţionări Cod galben de instabilitate atmosferică, averse torenţiale însemnate cantitativ şi intensificări ale vântului.

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