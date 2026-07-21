Sfârșit tragic pentru doi copii de 10 și 11 ani, înecați în râul Mureș

Râul Mureș. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Doi minori cu vârste de 10, respectiv 11 ani au murit, marți, după ce s-au înecat în râul Mureș. Echipajele de intervenție ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru cei doi minori.

Doi copii cu vârste de 10, respectiv 11 ani, au murit, marţi, înecaţi în râul Mureş, pe raza localităţii Cipău, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Mureş.

Multiple echipaje implicate în salvarea minorilor

La misiunea de căutare şi salvare a celor doi minori au participat pompieri militari din cadrul Detaşamentului Târnăveni, Punctului de Lucru Luduş şi Detaşamentului de Pompieri Târgu Mureş.

Potrivit ISU Mureş, la locul intervenţiei au fost mobilizate o autospecială de intervenţie, două ambulanţe SMURD, trei autospeciale de primă intervenţie şi comandă, două bărci şi 13 militari, precum şi un echipaj de scafandri din cadrul ISU Bistriţa-Năsăud, format din patru militari.

De asemenea, un elicopter SMURD a survolat zona pentru sprijinirea operaţiunilor de căutare-salvare a celor doi copii.

Copiii, scoși din apă în stop cardiorespirator

După aproape o oră şi jumătate de căutări, minorii căzuţi în râul Mureş au fost extraşi din apă, în stop cardiorespirator.

Manevrele de resuscitare aplicate au rămas, însă, fără rezultat, astfel că medicul prezent la faţa locului a declarat decesul acestora, în jurul orei 17:00, potrivit Agerpres.