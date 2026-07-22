Bucureștenii pierd 7 zile pe an în ambuteiaje. Topul celor mai aglomerate orașe din Europa

Imagini surprinse într-o intersecție din Capitală. Sursa foto: Agerpres

Un nou studiu relevă că Bucureștiul este al doilea cel mai stresant oraș european pentru șoferi.

Conducătorii auto din București se confruntă cu unele dintre cele mai dificile și stresante condiții de trafic din Europa, conform unui studiu publicat de Compare the Market.

Cercetarea a evaluat 40 de metropole europene pe baza unui Indice al Condițiilor de Condus, luând în calcul șapte factori-cheie: nivelul mediu de aglomerație, viteza medie de deplasare, timpul pierdut la orele de vârf, densitatea vehiculelor, rata mortalității rutiere, calitatea drumurilor la nivel național și precipitațiile medii anuale.

Dintre toate orașele analizate, Bucureștiul s-a clasat pe locul al doilea în topul celor mai nefavorabile condiții, obținând un scor total de 59,14 din 100. Astfel, capitala României a depășit orașe recunoscute pentru traficul lor complicat, precum Atena, Milano sau Roma, fiind Devansată doar de Dublin, Irlanda (63,07).

Trafic intens și zile pierdute în blocaje



Datele arată că ambuteajele constante au un impact semnificativ asupra locuitorilor din București. Cu un nivel mediu de aglomerație de 62,5% și o viteză medie de deplasare de doar 18,5 km/h, șoferii locali pierd anual 171 de ore la orele de vârf doar pentru un traseu zilnic de tip dus-întors de 10 km. Aceasta echivalează cu mai mult de șapte zile întregi petrecute stând pe loc în trafic în fiecare an.

Blocajele sunt accentuate de densitatea ridicată a autovehiculelor, de 651 de mașini la 1.000 de locuitori, ceea ce reduce viteza medie de circulație din oraș la doar 18,5 km/h.

Probleme privind infrastructura și siguranța rutieră



Pe lângă întârzierile din trafic, studiul evidențiază provocări majore în privința siguranței și infrastructurii. Capitala României a înregistrat 53 de decese rutiere la un milion de locuitori — un nivel de risc printre cele mai ridicate din primele 10 poziții ale clasamentului, fiind mai mult decât dublu față de rata consemnată în Dublin (23 decese la un milion).

De asemenea, indicele calității drumurilor la nivel național pentru România a fost evaluat la 3,49 din 7, reflectând presiuni legate de infrastructură ce accentuează dificultatea deplasărilor zilnice.

La polul opus, Oslo (Norvegia) s-a clasat drept cel mai puțin stresant oraș european pentru șoferi, cu un scor general de doar 23,73, având un nivel scăzut de aglomerație (33,2%) și o rată a mortalității rutiere de numai 12 decese la un milion de locuitori.

Top 10 cele mai dificile orașe europene pentru șoferi

Metodologie



Indicele Condițiilor de Condus clasifică 40 de orașe europene în funcție de gradul de dificultate al traficului, utilizând 7 factori normalizați (evaluați pe o scală de la 0 la 1). Datelor lipsă le-a fost atribuit valoarea 0. Scorurile obținute la fiecare factor au fost cumulate într-un scor final dintr-un maxim de 100 de puncte.

Aglomerația medie: Procentul suplimentar de timp pierdut în trafic comparativ cu condițiile de fluiditate maximă.

Viteza medie: Viteza medie observată pe drumurile publice, exprimată în km/h.

Timpul pierdut în orele de vârf: Timpul total anual petrecut la volan pentru efectuarea a două curse zilnice de 10 km în perioadele de vârf.

Vehicule la 1.000 de locuitori: Numărul total de autovehicule înmatriculate la 1.000 de locuitori în fiecare regiune NUTS 2 (date valabile pentru 2023).

Rata mortalității rutiere la 1M: Numărul total de decese cauzate de accidente rutiere raportat la 1.000.000 de locuitori în fiecare regiune NUTS 2 (date valabile pentru 2021).

Calitatea drumurilor: Punctajul privind calitatea infrastructurii rutiere acordat de Forumul Economic Mondial (WEF), pe o scală de la 1 la 7 (evaluat la nivel național).

Precipitațiile medii anuale: Cantitatea medie anuală de precipitații, măsurată în milimetri.

Toate datele sunt conforme cu realitatea la data de 13 februarie 2026.