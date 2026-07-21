”Atenție, căderi de pietre”- cinism în Codul rutier cu cel mai inutil semn de circulație posibil

Dacă ”inutil” ar avea grade de comparație, ”Atenție, căderi de pietre” ar fi cel mai inutil semn de circulație posibil.

Codul rutier, o terfeloagă la rândul său destul de inutilă, cu ale sale reguli pe care le uiți la cinci minute după ce ai dat sala și ți-ai cumpărat traseul, recomandă să ”circuli cu atenție și să părăsești cât mai repede zona” în care vezi un indicator A21. Nu sunt recomandate ”oprirea, staționarea sau mersul înapoi”, iar la depășire ”trebuie să te aștepți să întâlnești bolovani căzuți de pe versanți”.

Asta scrie în fișa drpciv.ro/indicatoare-rutiere, primul document cât de cât oficial găsit pe internet (primele două pagini cu rezultate de căutare sunt rezervate școlilor de șoferi sau site-urile care îți cer să te abonezi înainte de putea vedea legile). Școlile de șoferi, la fel ca școlile de pictură celebre, au viziuni diferite: una spune că triunghiul cu pricina te îndeamnă să reduci viteza, alta că trebuie s-o calci, a treia că n-ar trebui să zăbovești în dreptul semnului și nici 500 de metri mai sus. Site-uri care îmi cer să plătesc pentru a vedea legi pe care le-am mai plătit odată, alături de ceilalți contribuabili, nu deschid.

Plătesc, însă, alături de ceilalți participanți la trafic, pentru marcajele rutiere, de care nu ducem lipsă, așa cum ducem lipsa autostrăzilor, de pildă, sau a parapeților care ar putea opri bolovanii căzuți de pe versanți.

Indicatorul ”Atenție, căderi de pietre” e ca avertismentul de pe pachetul de țigări ”Fumatul dăunează grav sănătății”. Ți-am spus că e periculos, e treaba ta dacă fumezi și te ia tusea, ori dacă n-ai părăsit destul de repede zona și te strivește o stâncă picată din cer. Doar că înscrisul de sub firma Kent nu costă nimic, pe o plăcuță reflectorizantă se duce rovinieta pe un an de zile.

Iar recomandarea ”să nu oprești” din Codul Rutier e cinism curat pe Valea Oltului. Oricât de atenți ar fi șoferii după ce văd indicatorul A21, ce să facă pe DN7, unde mai mult se stă, în coloană, decât se înaintează? Doar să lase mașina și să fugă pe jos, ca să scape cu viață, 500 de metri sau 20 de ani, până se termină A1, dacă s-o termina vreodată.