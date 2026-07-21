Eșecul Legii salarizării unitare, gafă de proporții sau manevră politică genială? 

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Publicarea proiectului Legii salarizării unitare pe site-ul Ministerului Muncii, în 17 iulie, a fost o gafă de proporții, sau o manevră politică genială?

Nu vă grăbiți să-l ștampilați pe Dragoș Pâslaru cu eticheta de habarnist, potrivită poate pentru unii dintre colegii săi progresiști care din prea mult entuziasm și prea puțină pricepere fac astfel de greșeli elementare.

Guvernul interimar nu are dreptul de a da OUG și de a iniția legi. E știut de oricine a asistat măcar la o dezbatere tv, s-a repetat de zeci de ori în ultimele două luni, imposibil să nu fi auzit și Pâslaru. Ministrul nu poate spune că nu știa atâta lucru când a inițiat procedura de consultare publică, postând controversatul proiect al Legii salarizării pe site-ul ministerului pe care îl conduce ca interimar, într-un guvern interimar.

Efectul acestui ”derapaj” de tehnică legislativă? Dă temei unei decizii a Curții de Apel București, care la cererea Sanitas a suspendat dezbaterea publică a Legii până la judecarea pe fond a cauzei. Iar suspendarea dezbaterii duce la suspendarea procesului de legiferare. Parlamentarii PNL și USR care urmau să depună proiectul la Senat, astfel încât să fie dezbătut și votat în procedură de urgență, așa cum anunțase premierul Bolojan, nu o mai pot face până la judecarea cauzei. Până în 31 august, termenul limită pentru PNRR, nu se încheie nici vacanța judecătorească, darmite procesul. Dezbaterea legii salarizării unice, însă, s-a terminat înainte de a începe.

Și credeți că le pare rău? Dacă ajungeau cu proiectul al vot, PNL și USR riscau sancțiuni electorale, din două motive. Milioane de alegători sunt nemulțumiți, fie de scăderile salariale, fie de creșterile obținute de privilegiați prin această lege, pe de o parte. Pe de alta, era de așteptat ca legea să cadă la vot, PNL-USR-UDMR fiind departe de a face majoritatea necesară. Sărea în ochi că guvernul e ilegitim, fără susținere parlamentară, și se dărâma statuia premierului-învingător în luptele cu adversarii politici.

Prin decizia instanței, Bolojan a scăpat de huiduielile sindicaliștilor și a evitat o confruntare pe care nu o putea câștiga. Până și pierderea banilor din PNRR, vreo 670 de milioane de euro, e un câștig de imagine pentru premier. Nu se luptă el cu judecătorii, care își apără privilegiile? Păi cine a blocat legea? Ministrul său, Pâslaru, sau judecătoarea de la Curtea de Apel?

Întrebați propagandiștii care trudesc din greu la amintita statuie și o să aveți răspunsul la întrebarea din titlu.