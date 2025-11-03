De remarcat că tânărul criminal care depășea pe trecerea de pietoni abia ce își recăpătase permisul suspendat pentru conducere agresivă. La marș au participat circa 200 de persoane, care, din păcate, n-au prea reușit să atragă atenția mass-media. Demersul va fi continuat cu amplasarea unui banner pe un bloc din zonă, având mesajul „Atenție, șoferi. În zonă se află copii”.

Frumoasă intenția, zero rezultatul. Instinctul animalic care îi face agresivi pe șoferi nu va fi reprimat cu afișe, e nevoie de sancțiuni. Legea există, dar nu e ușor de aplicat, amenzile sunt contestate, dovezile greu de strâns. După accidente, când se pune în mișcare ancheta penală, e prea târziu.

Însă, în București cel puțin, primăriile au montat camere video prin care supraveghează traficul non-stop. De ce nu sunt conectate la Poliție? De ce nu sunt teancuri-teancuri de permise suspendate, de ce nu-l așteaptă duba, în parcare, pe descreieratul care gonește ca pe autostradă, pendulând de pe o bandă pe alta, ca să fie primul la stop?



Păi, camerele de supraveghere sunt ale primăriei, nu ale Poliției, au alt proprietar (mai țineți minte ”cazul” Belina, când o baltă a fost trecută din proprietatea publică în cea privată a statului?). Chipurile nu sunt omologate, ca radarele...

Nici nu se grăbesc primarii și parlamentarii să înlăture aceste obstacole birocratice, poate și din cauză că empatizează cu agresivul, nu cu victima, doar și ei, sau șoferii lor, mai depășesc coloana, mai calcă prea tare pedala.



De aceea, e greșit textul bannerului pus pe un bloc din Berceni: Atenție șoferi! Pe toate blocurile din București, dacă dorim siguranță rutieră, ar trebui să scrie: ”Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii”!