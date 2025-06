Alegerile parlamentare din 2028. Care va fi Opoziția, după guvernul austerității

Coaliția austerității are 65% în Parlament, dar aceste voturi au fost obținute la alegerile din decembrie 2024. După nici șase luni, rata de respingere crescuse deja cu 20 de puncte procentuale: la prezidențiale, în turul al doilea, 46% dintre alegători au votat candidatul AUR.

Și încă nu începuseră tăierile de buget, creșterile de taxe, reducerile de personal. Anul bugetar 2025 aproape a trecut, din programul de guvernare aflăm că 2026 va fi anul curbelor de sacrificiu.

Partidele aflate la guvernare au ajuns în Palatul Victoria după patru ani de crize succesive, cu o rezervă de încredere epuizată de modul în care au gestionat pandemia și criza generată de conflictul din Ucraina, dar și de modul în care s-au luptat între ele. Churchill să fii și tot e greu să câștigi alegerile, după terapia de șoc...A, scuze, Churchill a pierdut alegerile din 1945, deși câștigase războiul.

Ce te faci că în România rocada Putere-Opoziție nu înseamnă schimbarea Dreptei cu Stânga, ci a ”europeniștilor” cu ”suveraniștii” sau chiar cu extremiștii? Alianța PSD-PNL-USR-UDMR e una confortabilă, în Parlament, dar lasă electoratul fără o alternativă ”europenistă”. Sau cel puțin așa pare, la prima vedere. Dacă ne uităm la programul de guvernare și la ministerele ”ocupate” de partide, vedem că există diferențe în ceea ce privește expunerea la nemulțumirea populară.

USR, ministere fără tăieri și probleme

USR stă cel mai bine la acest capitol. Are două portofolii, la Apărare și Externe, generatoare de imagine. Funcțiile respective nu impun tăieri sau reduceri, dimpotrivă. Armata și Externele au fost, de-a lungul vremii, în topul încrederii. Gafele miniștrilor generează meme, nu resentimente colective.

Urmează Ministerul Mediului: tăierile, aici, se referă la Romsilva, o instituție cu imagine proastă și puțini angajați. În plus, Comisia Europeană însăși a temperat elanul din Green Deal, deci presiuni pentru măsuri impopulare nu vor mai exista.

Ultimul, dar nu cel din urmă, Ministerul Economiei. Digitalizare, cu bani europeni, investiții în IT...cam astea sunt principalele angajamente din programul de guvernare. Privatizarea unor companii naționale nu are de ce să genereze nemulțumiri, măcar de s-ar face. Nu mai amintesc că acestea sunt în subordinea ministerelor de linie, cu care se vor lupta angajații pentru sporuri și șefimea pentru indemnizații.

USR poate să facă Opoziție din interiorul guvernării, cum bine știe să facă. Să fie de acord cu studenții nemulțumiți că PNL le-a tăiat bursele, cu antreprenorii cărora PNL le-a majorat taxele, cu angajații APIA cărora PSD le-a tăiat sporurile, cu constructorii cărora PSD le întârzie plățile, cu primarii cărora UDMR le-a oprit investițiile...,

Pe lângă electoratul său dur și pur, motivat ideologic și dispus să sufere oricât pentru cauză (10-12 procente), are șansa să atragă nemulțumiți din rândul ”europeniștilor”, fiindcă a ales (ori s-a ales) cu ministere pe unde nu trece curba de sacrificiu.

