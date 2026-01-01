€ 5.0985
Subcategorii în Stiri

Data publicării: 21:05 01 Ian 2026

EXCLUSIV Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei: Ce se întâmplă cu elevii care participă la orele de religie
Autor: Elena Aurel

copii citind carti Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Mulți sunt de părere că orele de religie ar trebui eliminate din școli, însă lipsa educației religioase poate afecta dezvoltarea copiilor. Află ce pierd cei care nu beneficiază de această formare.

Pr. dr. Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a vorbit despre importanța studierii religiei în școli și a explicat că educația religioasă nu se limitează doar la cunoașterea credinței, ci are un rol important în dezvoltarea bunului simț și a comportamentului moral încă din copilărie. 

Potrivit acestuia, educația religioasă, realizată acasă, la școală sau în biserică, aduce foarte multe beneficii copiilor și nu are dezavantaje.  

„De ce este importantă educația religioasă pe plan spiritual, pe planul credinței, dar și pe plan social?”,  a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului

„Nu aș despărți niciodată educația religioasă de dobândirea a ceea ce aș numi „al șaselea simț”: bunul simț. Un om care încă din copilărie a fost educat și a fost învățat să se roage, a fost învățat să meargă la sfintele slujbe, la biserică, a învățat colinde, diverse rugăciuni, tropare sau imnuri frumoase din interiorul bisericii, din momentul respectiv pleacă în viață cu un mare plus și se observă lucrul acesta în special la copiii care sunt împărtășiți de mici, care au învățat încă de mici ce înseamnă viața împreună cu Dumnezeu, au foarte mult bun simț, respectă foarte frumos persoanele adulte, la școală aproape întotdeauna au note foarte bune pentru că sunt silitori, rar se întâmplă să intre în conflicte, adică nu sunt nici măcar conflictuali. 

Deci lucrurile acestea pot fi foarte ușor documentate și observate, nu este nevoie de o observare pe ani de zile a unor astfel de situații. În plus, câtă vreme nu ne cunoaștem credința, nu ne cunoaștem propriul suflet și oricât de multă informație am reuși să acumulăm la toate celelalte materii, ea trebuie valorificată și în folosul celor din jur.

Ori, atâta vreme cât ai parte de această educație, de orele de religie din școală, de educația religioasă pe care o pot oferi părinții acasă, de cea pe care o poate oferi preotul în biserică, ai doar de câștigat, nu ai nimic de pierdut”, a spus pr. dr. Adrian Agachi

VEZI ȘI: De ce este bine să ne spovedim și împărtășim cât mai des. Adrian Agachi: Păcatele pe care le detectăm mai greu / video

Această mentalitate vine din totalitarismul ateu-comunist

Potrivit preotului, educația religioasă nu manipulează copiii și nu îi amenință, iar cei care participă la activități religioase și la slujbe dezvoltă valori pozitive și împlinesc fapte bune.

„Îmi pare foarte rău că încă se mai insistă cu ideea aceasta că predarea educației religioase reprezintă un fel de predare a unei gândiri retrograde, prin care copilul este manipulat să gândească lucrurile într-un anumit fel, că este amenințat cu pedepse. Nu! Lucrul acesta nu se verifică în realitate. Copiii nu sunt amenințați în niciun fel, din contră, mulți din cei care vin la biserică abia așteaptă să se reîntoarcă duminica următoare sau sărbătorile următoare.

Să ne gândim la atmosfera sărbătorilor, când atâția copii în parohii se unesc pentru a cânta colinde pentru credincioșii aflați acolo, cât de frumos cântă și cu câtă dragoste împlinesc această faptă bună.

E păcat că mentalitatea aceasta, care vine din totalitarismul ateu-comunist, s-a tradus acum printr-o altă fațetă, care preia cumva argumentele existente atunci și încearcă să le dea un fel de valoare socială nouă, dar, pentru noi, nu sunt nici argumente noi, nici valide.

Ele rămân la fel, în spiritul acelei gândiri materialiste în care ateismul era militant, nu credința în Dumnezeu”, a spus pr. dr. Adrian Agachi, la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici. 

VEZI ȘI: Legătura dintre post și tehnologie. Pr. Adrian Agachi (BOR), sfat în Ajunul Crăciunului / video

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

predarea religiei
preot Adrian Agachi
scoala romaneasca
Comentarii

