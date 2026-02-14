€ 5.0943
DCNews Stiri Întâlnire departe de ochii presei la Munchen. Soarta Groenlandei, discutată de Rubio și Mette Frederiksen
Data publicării: 08:11 14 Feb 2026

Întâlnire departe de ochii presei la Munchen. Soarta Groenlandei, discutată de Rubio și Mette Frederiksen
Autor: Ioan-Radu Gava

marco rubio sua Secretarul de Stat american Marco Rubio. Sursa foto: Agerpres

Secretarul de stat american Marco Rubio a avut la Munchen o întrevedere cu prim-miniştrii danez şi groenlandez.

Secretarul de stat american Marco Rubio a avut vineri la Munchen o întrevedere cu şefa guvernului danez Mette Frederiksen şi cu omologul său groenlandez Jens-Frederik Nielsen, cu care a discutat despre Groenlanda, teritoriu râvnit de preşedintele Donald Trump, informează AFP și Agerpres.

"Discuţii constructive cu secretarul de stat Marco Rubio", a comentat pe platforma socială X Mette Frederiksen.

Întrevederea, de circa 15 minute potrivit unui responsabil american, s-a derulat departe de ochii presei, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen.

Deocamdată, nu au fost oferite niciun fel de detalii cu privire la discuţii.

Şeful diplomaţiei daneze Lars Lokke Rasmussen îşi exprimase înainte de aceasta în faţa media daneze speranţa că întrevederea va putea "confirma că procesul pe care noi l-am lansat este un lucru bun şi că el trebuie să continue".

După revenirea sa la Casa Albă în urmă cu un an, Donald Trump a afirmat de mai multe ori că doreşte ca SUA să preia controlul asupra Groenlandei, evocând chestiuni de securitate.

El a revenit asupra acestor ameninţări luna trecută, după ce a convenit asupra unui "cadru de negocieri" cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, care ar urma să ofere SUA o influenţă mai mare asupra teritoriului arctic.

Un grup de lucru ce reuneşte Groenlanda, Danemarca şi SUA a fost înfiinţat pentru a discuta despre preocupările americane privind acest teritoriu autonom danez, fără ca detalii privind aceste contacte să fie făcute publice.

O a doua reuniune este prevăzută foarte curând, a declarat ministrul danez.

Mette Frederiksen
marco rubio
groenlanda
conferinta de securitate munchen
