Cum va arăta lumea peste 10 ani? Predicții globale de la 450 de experți despre viitorul economiei, geopoliticii și tehnologiei
Data publicării: 10:59 13 Feb 2026

Cum va arăta lumea peste 10 ani? Predicții globale de la 450 de experți despre viitorul economiei, geopoliticii și tehnologiei
Autor: Tiberiu Vasile

Cum va arăta lumea peste 10 ani? Predicții globale de la 450 de experți despre viitorul economiei, geopoliticii și tehnologiei Planeta. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Cum va arăta lumea peste 10 ani? Experții avertizează că viitorul va fi marcat de schimbări profunde în economie, geopolitică și tehnologie, dar nu există un consens.

China depășește din punct de vedere economic Ametica. Conflictul Rusiei în Ucraina se transformă într-un război înghețat. Tensiunile legate de Taiwan cresc și ar putea declanșa o conflagrație globală. Democrația se află în declin, asemănător cu perioada interbelică, iar sistemul internațional clădit după Al Doilea Război Mondial își pierde relevanța. Criptomonedele amenință supremația dolarului, iar inteligența artificială atinge sau depășește capacitățile umane. NATO rezistă, dar se transformă complet.

Acestea sunt câteva dintre concluziile sondajului realizat de Atlantic Council prin Centrul Scowcroft pentru Strategie și Securitate, în rândul a 447 de experți din 72 de țări, între noiembrie și decembrie 2025, privind modul în care lumea se va schimba până în 2036.

Perspectivă pesimistă

Majoritatea respondenților (63%) cred că peste zece ani situația globală va fi mai gravă decât acum. Doar 37% anticipează o ameliorare. Aproximativ jumătate dintre experți sunt americani, peste 20% provin din Europa, iar aproape 20% din „Sudul Global”. Predomină bărbații peste 50 de ani, activi în guverne, mediul academic, ONG-uri, think tank-uri și sectorul privat.

China în ascensiune

Doar 7% dintre experți văd America ca putere dominantă în 2036. Doar 4% anticipează o dominație clară a Chinei. În schimb, majoritatea estimează o competiție între cele două puteri într-un context bipolar sau multipolar.

58% cred că China va deveni principala putere economică globală în următorul deceniu.

33% cred același lucru despre SUA.

Din punct de vedere militar, SUA rămân lideri. În tehnologie și diplomație, ambele state sunt percepute ca rivale apropiate. Totodată, 70% dintre experți anticipează că Beijingul va încerca să preia Taiwanul prin forță, iar peste 40% estimează că un conflict global ar putea izbucni în jurul Taiwanului.

NATO se transformă

În privința viitorului NATO, opiniile sunt împărțite:

35% cred că alianța va deveni mai puternică.

35% cred că va slăbi.

44% estimează că NATO nu va mai exista în forma actuală până în 2036.

Mai mult, 39% nu cred că SUA vor mai domina alianța, iar în cadrul aceste retrageri strategice americane, Germania sau Polonia ar putea prelua cârma, cel puțin în Europa. În plus, 85% estimează că cel puțin încă un stat va obține arme nucleare până în 2036.

Rusia o să fie mai slabă, dar încă periculoasă

Războiul din Ucraina este văzut de majoritatea experților ca un conflict înghețat. Doar o treime din ei cred că Federația Rusă o să atingă un deznodământ favorabil. Într-un joc geopolitic mai lung, țara este percepută ca fiind în plin picaj, iar 36% anticipează chiar o posibilă dezintegrare internă. Totuși, dintre cei care prevăd folosirea armelor nucleare în următorul deceniu, 60% văd Rusia ca principal actor.

Inteligența artificială și impactul ei

Până în 2036, 58% dintre experți estimează că va apărea inteligența artificială generală, adică  sisteme capabile să egaleze sau să depășească abilitățile cognitive umane.

56% cred că impactul va fi global pozitiv.

14% cred că pierderea locurilor de muncă din cauza AI va reprezenta cea mai semnificativă problemă la adresa prosperității pe planetă.

Mai multe arme nucleare

Iranul este considerat cel mai probabil nou stat nuclear (66%), urmat de Arabia Saudită. Sunt menționate și state din Asia de Est, precum Coreea de Sud și Japonia. Totuși, 78% cred că armele nucleare nu vor fi folosite în următorul deceniu.

Europa independentă, dar nu dominantă

Uniunea Europeană nu este văzută ca o forță militară sau economică dominantă pe scena globală. Totuși, 57% dintre experți estimează că blocul european va dobândi un nivel mai ridicat de autonomie strategică. Moneda euro nu este considerată o amenințare serioasă pentru dolar, în timp ce criptomonedele, yuanul și aurul sunt percepute ca alternative mai probabile pentru viitorul financiar global.

Clima și resursele vitale

Schimbările climatice nu mai reprezintă amenințarea principală, fiind detronate de riscul unui conflict între marile puteri. Cu toate acestea, peste 80% dintre experți anticipează că temperaturile globale vor depăși cu mai mult de 2°C nivelurile preindustriale în următorul deceniu. În același timp, 64% estimează că accesul la apă dulce va genera tensiuni și conflicte armate.

Instituțiile internaționale își pierd relevanța

71% dintre respondenți cred că influența ONU va scădea considerabil până în 2036. Organizații precum OMS, FMI și Banca Mondială sunt percepute în mod similar ca fiind tot mai slab consolidate. În paralel, 44% dintre experți consideră că actuala „recesiune democratică” se va transforma într-o „depresiune democratică” profundă. Mai multe state vor fi atrase de modelele autoritare cu infuzii mari de capital.

Dolarul și Sudul Global

Chiar dacă dolarul va rămâne moneda de rezervă principală, 80% dintre experți cred că poziția sa globală va fi slăbită. Criptomonedele sunt indicate ca principalul competitor (34%), urmate de yuan (21%).

Experții din Sudul Global sunt mai înclinați să vadă China într-o lumină pozitivă, mai sceptici față de viitorul SUA și mai predispuși să prevadă un conflict global major și un rezultat favorabil Rusiei în Ucraina.

CITEȘTE ȘI: Moscova ar putea readopta dolarul american în tranzacțiile externe: Posibil semn pentru resetarea relațiilor și pacea în Ucraina
 

america
china
rusia
x close