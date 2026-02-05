Cinci expresii care trădează fraudele online. DNSC: Par nevinovate, dar ascund intenții periculoase

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că anumite expresii trădează phishing-ul, iar dacă suntem atenți la ele putem evita să devenim victimele fraudelor online. Printre expresiile oferite drept exemplu se numără: "cont suspendat", "verificare necesară", "acționează acum", "ai câștigat" și "actualizare de securitate".

DNSC: Expresiile din mesajele de phishing sunt concepute să creeze panică, urgență sau curiozitate

"Par nevinovate, dar ascund intenții periculoase. Expresiile din mesajele de phishing sunt concepute să creeze panică, urgență sau curiozitate – tocmai pentru a te face să acționezi fără să gândești.

Iată câteva dintre cele mai frecvente fraze-capcană folosite de atacatori pentru a obține acces la datele tale personale sau financiare. Fii atent la formulări care transmit urgență, promisiuni exagerate sau solicitări neobișnuite – acestea pot fi semne clare ale unei tentative de phishing. Recunoaște semnele și rămâi vigilent!", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a DNSC.