DCNews Stiri Cinci expresii care trădează fraudele online. DNSC: Par nevinovate, dar ascund intenții periculoase
Data publicării: 16:26 05 Feb 2026

Cinci expresii care trădează fraudele online. DNSC: Par nevinovate, dar ascund intenții periculoase
Autor: Doinița Manic

atacator cibernetic, hacker Hacker. Sursa Foto rol ilustrativ: FreePik

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) spune că sunt anumite expresii după care îți poția da seama că te confrunți cu o fraudă online.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că anumite expresii trădează phishing-ul, iar dacă suntem atenți la ele putem evita să devenim victimele fraudelor online. Printre expresiile oferite drept exemplu se numără: "cont suspendat", "verificare necesară", "acționează acum", "ai câștigat" și "actualizare de securitate".

DNSC: Expresiile din mesajele de phishing sunt concepute să creeze panică, urgență sau curiozitate

"Par nevinovate, dar ascund intenții periculoase. Expresiile din mesajele de phishing sunt concepute să creeze panică, urgență sau curiozitate – tocmai pentru a te face să acționezi fără să gândești.

VEZI ȘI: Nouă înșelătorie în România. Ce este metoda "porumbelul". Un bărbat din Cluj, păgubit de bunuri de 52.000 de lei

Iată câteva dintre cele mai frecvente fraze-capcană folosite de atacatori pentru a obține acces la datele tale personale sau financiare. Fii atent la formulări care transmit urgență, promisiuni exagerate sau solicitări neobișnuite – acestea pot fi semne clare ale unei tentative de phishing. Recunoaște semnele și rămâi vigilent!", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a DNSC.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

DNSC
frauda online
inselatorie online
hacker
