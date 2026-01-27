Fraudă pe WhatsApp! Mare atenție dacă părinții, frații sau prietenii vă cer bani împrumut. Avertismentul DNSC

Continuă campaniile de fraude prin platforme populare de mesagerie, precum WhatsApp, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică - DNSC. Se pare că escrocii profită de faptul că în această perioadă mulți români fac cumpărături și așteaptă colete, așa că le trimite mesaje false în numele unor firme de curierat.

Frauda circulă de câteva săptămâni, dar încă sunt români care ajung să fie păcăliți, în pofida avertismentelor repetate ale DNSC. Și escrocii au devenit mai inventivi, modificându-și strategia. Acum, după ce reușesc să aibă acces la contul de WhatsApp a persoanei păcălite să dea click pe un link, cer bani împrumut de la cei aflați în lista de contacte a utilizatorului compromis: părinți, frați, prieteni sau simple cunoștințe.

Mare atenție la mesjul: „Aveți un colet la numărul dvs. Alegeți un locker. FANBOX”

"În ultimele zile, mai mulți utilizatori au raportat tentative de fraudă în care atacatorii se folosesc de un cont de WhatsApp compromis.

Inițial, atacatorii transmit mesaje SMS către potențiale victime, profitând de o perioadă în care mulți utilizatori fac cumpărături online și așteaptă colete.

De obicei, infractorii folosesc în acest demers numele și identitatea vizuală a unor servicii de curierat cunoscute. Una dintre tentative folosește imaginea FAN Courier, prin mesaje false de tip: „Aveți un colet la numărul dvs. Alegeți un locker. FANBOX”.

În realitate, este o capcană construită special pentru a determina utilizatorul să acceseze un site de phishing, site fals care imită o platformă de curierat. Pentru a afla mai multe detalii, pe acest site potențiala victimă este redirecționată să se conecteze cu contul personal de WhatsApp. Dacă se acceptă conectarea și se finalizează tot acest proces, atacatorii obțin acces la contul victimei.

După ce obțin acces la contul de WhatsApp, escrocii cer bani împumut de la lista ta de prieteni



Imediat ce obțin acces la contul de WhatsApp al victimei, infractorii transmit mesaje către cât mai multe contacte, în care solicită un împrumut (prin transfer bancar, cu IBAN furnizat în conversație), sub pretextul că vor returna în aceeași zi suma.

Contul în care victima transferă banii aparține atacatorilor, iar aceștia pretind a fi persoana a cărui cont a fost deturnat, de cele mai multe ori un prieten sau o cunoștință a victimei.

În cazul în care victima sesizează că numele titularului de cont este diferit de cel al persoanei cu care crede că vorbește, atacatorii pot invoca diverse motive, precum faptul că titularul de cont este un prieten, o cunoștință, sau o persoană către care trebuie să transmită fondurile mai departe.

Recomandări de securitate

Nu accesa link-uri din mesaje suspecte și verifică mereu sursa mesajului.

Atenție la denumirea site-urilor pe care le accesezi! Uneori atacatorii se bazează pe graba și neatenția utilizatorilor. Site-ul de phishing are de obicei o denumire ușor diferită față de site-ul legitim (ex: fancourier[.]lol).

Atunci când primești un sms de la serviciul de curierat, verifică ca datele să corespundă cu cele furnizate de magazinul online. În acest caz, codul de identificare al coletului (AWB) era unul inexistent.

Evită conectarea la conturi de servicii de mesagerie (WhatsApp) prin link-uri furnizate în mesaje nesolicitate.

Fii atent la posibile indicii ale unei tentative de fraudă, precum titular de cont diferit, solicitare de împrumut cu titlu de urgență, greșeli gramaticale sau exprimare suspectă.

Verifică faptul că cererea de împrumut sau plată este autentică prin contactarea persoanei pe un canal de comunicare separat (apel telefonic, alte aplicații de mesagerie, email, etc).

Raportează astfel de tentative de fraudă către autorități (Poliția Română, DNSC) și distribuie mesajele de conștientizare mai departe, către rețeaua ta de prieteni și urmăritori", transmite DNSC pe pagina de Facebook.