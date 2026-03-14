DCNews Stiri A murit Jurgen Habermas, unul dintre cei mai mari sociologi și filozofi ai secolului XX
Data publicării: 19:45 14 Mar 2026

A murit Jurgen Habermas, unul dintre cei mai mari sociologi și filozofi ai secolului XX
Autor: Bogdan Bolojan

lumanare Lumânare, doliu. Foto: Pixabay

Jurgen Habermas, unul dintre cei mai influenți gânditori europeni ai ultimului secol și o figură centrală a filozofiei contemporane, a murit la vârsta de 96 de ani. Anunțul a fost făcut de editura sa, Suhrkamp Verlag, citată de agenția dpa și de Agerpres.

Potrivit editorului său, Habermas s-a stins din viață sâmbătă, în orașul bavarez Starnberg.

Jurgen Habermas este considerat unul dintre cei mai importanți filozofi și sociologi ai secolului XX, un intelectual public care a influențat profund dezbaterile despre democrație, societate și rolul comunicării în viața politică.

Un gânditor care a marcat Europa postbelică

Habermas s-a născut la 18 iunie 1929, la Düsseldorf, în Germany. A studiat filosofia, psihologia, literatura germană și economia la universitățile din Göttingen, Zurich și Bonn.

Cariera sa academică a început la Institutul pentru Cercetare Socială din Frankfurt, unul dintre centrele majore ale gândirii critice europene. Acolo a lucrat în anii ’50 sub influența filozofului Theodor W. Adorno, unul dintre reprezentanții de marcă ai Școlii de la Frankfurt.

De-a lungul deceniilor, analizele sale despre democrație, spațiul public și comunicarea politică au contribuit la modelarea climatului intelectual din Germania de după Al Doilea Război Mondial și au influențat dezbateri academice din întreaga lume.

Concepte care au schimbat modul de a înțelege democrația

Una dintre lucrările care l-au consacrat a fost volumul „Transformarea structurală a sferei publice”, publicat în 1962, în care Habermas a analizat modul în care dezbaterea publică și opinia colectivă se formează în societățile moderne.

Ulterior, filozoful german a publicat una dintre cele mai importante opere ale sale, „Teoria acțiunii comunicative”, apărută în 1981. Lucrarea a devenit rapid un reper în filosofia contemporană și în științele sociale.

În centrul gândirii sale s-a aflat ideea că societățile democratice funcționează corect doar atunci când cetățenii participă la un dialog rațional, deschis și argumentat. Habermas a analizat constant modul în care comunicarea publică, dezbaterea și instituțiile democratice pot susține o societate bazată pe consens și pe reguli acceptate de toți.

Moartea sa marchează dispariția unuia dintre ultimii mari reprezentanți ai generației de intelectuali care au modelat filosofia și teoria politică europeană după cel de-al Doilea Război Mondial.

