DCNews Stiri Pentru prima dată în ultimii 10 ani, Donald Trump lipsește de la CPAC
Data publicării: 23:11 25 Mar 2026

Pentru prima dată în ultimii 10 ani, Donald Trump lipsește de la CPAC
Autor: Ioan-Radu Gava

Foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump este absent de la conferinţa conservatorilor americani pentru prima dată în 10 ani, a declarat un oficial al Casei Albe.

Preşedintele Statelor Unite nu va putea participa la conferinţa care are loc de miercuri până sâmbătă în suburbiile oraşului Dallas, în Texas, din cauza programului său încărcat - în special din cauza războiului împotriva Iranului, a precizat Casa Albă, confirmând o informaţie publicată de revista Time.

Spre deosebire de anii precedenţi, discursul lui Donald Trump nu va fi, prin urmare, punctul culminant al CPAC în acest an.

Acest eveniment urmează, totuşi, să servească drept strigăt de mobilizare şi foaie de parcurs pentru Partidul Republican înaintea alegerilor cruciale din noiembrie, care vor decide majoritatea în Congres şi, prin urmare, viitorul preşedinţiei sale.

CITEȘTE ȘI                -              Planul de pace propus de Trump, respins de Iran: Teheranul are propriile condiții pentru încetarea războiului

Mare adunare anuală, CPAC îi serveşte de obicei lui Donald Trump pentru a-şi asigura sprijinul principalelor figuri conservatoare din Statele Unite şi reuneşte aleşi republicani, influenceri de dreapta şi lideri din întreaga lume.

Anul trecut, preşedintele argentinian Javier Milei i-a oferit o drujbă lui Elon Musk, pe care cel mai bogat om din lume a fluturat-o deasupra capului ca simbol al viitoarelor tăieri din bugetul guvernamental american.

Anul acesta, preşedintele polonez Karol Nawrocki se numără printre invitaţi, la fel ca şi Reza Pahlavi, fiul ultimului şah al Iranului, care se prezintă ca o alternativă credibilă în cazul căderii regimului iranian. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Oamenii de știință au descoperit cea mai veche rasă de câini din lume. Prietenia cu omul datează de mai mult timp de cât îți imaginezi
Publicat acum 26 minute
Mirabela Grădinaru, la Washington alături de Brigitte Macron și Marta Nawrocka / foto în articol
Publicat acum 41 minute
Pentru prima dată în ultimii 10 ani, Donald Trump lipsește de la CPAC
Publicat acum 43 minute
Biluțe de brânză, gata în câteva minute și pe gustul tuturor: aperitivul-minune pentru grătar
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Poți face buletin copilului chiar și înainte de 14 ani. Ce trebuie să știi
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 17 minute
Ilie Bolojan ”a încercat să-l umilească pe Sorin Grindeanu”. Bogdan Chirieac îl avertizează pe premier: Aroganța asta nu merge la București
Publicat acum 3 ore si 48 minute
Bogdan Chirieac: Omul care l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan, dacă PSD primește OK-ul la Bruxelles
Publicat acum 9 ore si 56 minute
Prăbușirea sistemelor de pensii începe din România, avertizează un expert britanic. Adrian Negrescu a confirmat: E ca o bombă cu ceas
Publicat acum 14 ore si 42 minute
Apocalipsa pensiilor în Europa, anunțată de un expert britanic: „Va începe în România. Lucrurile vor fi foarte urâte”
Publicat acum 14 ore si 54 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 26 Israelul extinde zona tampon, SUA cresc producția de rachete
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close