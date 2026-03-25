Pentru prima dată în ultimii 10 ani, Donald Trump lipsește de la CPAC

Preşedintele Statelor Unite nu va putea participa la conferinţa care are loc de miercuri până sâmbătă în suburbiile oraşului Dallas, în Texas, din cauza programului său încărcat - în special din cauza războiului împotriva Iranului, a precizat Casa Albă, confirmând o informaţie publicată de revista Time.

Spre deosebire de anii precedenţi, discursul lui Donald Trump nu va fi, prin urmare, punctul culminant al CPAC în acest an.

Acest eveniment urmează, totuşi, să servească drept strigăt de mobilizare şi foaie de parcurs pentru Partidul Republican înaintea alegerilor cruciale din noiembrie, care vor decide majoritatea în Congres şi, prin urmare, viitorul preşedinţiei sale.

CITEȘTE ȘI - Planul de pace propus de Trump, respins de Iran: Teheranul are propriile condiții pentru încetarea războiului

Mare adunare anuală, CPAC îi serveşte de obicei lui Donald Trump pentru a-şi asigura sprijinul principalelor figuri conservatoare din Statele Unite şi reuneşte aleşi republicani, influenceri de dreapta şi lideri din întreaga lume.

Anul trecut, preşedintele argentinian Javier Milei i-a oferit o drujbă lui Elon Musk, pe care cel mai bogat om din lume a fluturat-o deasupra capului ca simbol al viitoarelor tăieri din bugetul guvernamental american.

Anul acesta, preşedintele polonez Karol Nawrocki se numără printre invitaţi, la fel ca şi Reza Pahlavi, fiul ultimului şah al Iranului, care se prezintă ca o alternativă credibilă în cazul căderii regimului iranian.