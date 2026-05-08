Aveva cancer pulmonar în stadiul 4 fără să fi fumat vreodată. Cauza, găsită în propria locuință
Data publicării: 08 Mai 2026

Avea cancer pulmonar în stadiul 4 fără să fi fumat vreodată. Cauza, găsită în propria locuință
Autor: Loredana Iriciuc

Avea cancer pulmonar în stadiul 4 fără să fi fumat vreodată. Cauza, găsită în propria locuință / FOTO: captură video ksl.com

O femeie din Salt Lake City, SUA, își spune povestea de viață pentru a atrage atenția asupra riscului pe care îl poate reprezenta gazul radon în locuințe. Ea susține că multe case pot avea niveluri periculoase, fără ca proprietarii să știe acest lucru.

Kerri Robbins a povestit într-un interviu la ksl.com, că avea un stil de viață sănătos atunci când, în 2022, a trecut printr-un episod medical neașteptat. În timpul unui antrenament făcut acasă, a început să tușească și să se înece, iar câteva momente mai târziu s-a uitat în oglindă și nu a mai înțeles de ce se afla acolo.

„Știam că mersesem la plimbare pentru că eram îmbrăcată cu hainele de mers”, a spus Robbins.

Femeia a explicat că soțul ei, care în trecut a avut grijă de mama sa bolnavă de demență, a observat rapid că ceva nu era în regulă.

„A spus că timp de aproximativ 20 de minute m-am plimbat fără țintă prin partea de jos a casei. Întrebam mereu dacă era vineri, așa că și-a dat seama imediat că se întâmplă ceva”, a declarat Robbins.

Medicii au descoperit tumori cerebrale și cancer pulmonar

Familia a chemat paramedicii, iar aceștia au recomandat investigații medicale suplimentare.

„Unul dintre RMN-urile făcute a descoperit o tumoră pe creier”, a spus Robbins. „Am crezut că exagerează, pentru că nu eram o persoană bolnăvicioasă”.

Analizele ulterioare au identificat încă o tumoră cerebrală de mici dimensiuni. În august 2022, medicii au venit însă cu un diagnostic și mai grav: cancer pulmonar în stadiul 4.

Femeia spune că nu fumase niciodată. „Puteai să mă dobori cu o pană. Cred că intri într-o stare de șoc. Nici măcar nu știu ce procesam atunci, era atât de greu de crezut”, a mărturisit ea.

Medicii au suspectat expunerea la radon

Kerri Robbins a explicat că un medic oncolog i-a spus că boala ar putea avea legătură cu factori din mediul înconjurător.

„A rostit cuvântul «radon». Nu însemna nimic pentru mine”, a spus Robbins. „M-a întrebat dacă mi-am testat casa pentru radon și pur și simplu nu știam că trebuie să fac asta”.

La mai bine de trei ani de la diagnostic, femeia s-a alăturat medicilor de la Utah Cancer Specialists și specialiștilor de la Utah Radon Services pentru a încuraja oamenii să își testeze locuințele.

Ea spune că rezultatele obținute în propria casă au fost șocante.

„Nivelurile din locuința noastră erau echivalente cu situația în care aș fi fumat peste trei pachete de țigări pe zi”, a declarat Robbins.

Medic: Radonul crește riscul de cancer pulmonar la nefumători

James Shortridge, oncolog în cadrul Utah Cancer Specialists, a explicat că radonul este un factor de risc cunoscut pentru apariția cancerului pulmonar la persoanele care nu fumează.

„Datele noastre arată clar că există o legătură între radon și cancerul pulmonar fără celule mici sau cancerele pulmonare care nu au legătură cu fumatul”, a spus Shortridge. „Riscul de a dezvolta aceste mutații este mai mare atunci când există anumite expuneri din mediu, precum radonul. Orice măsură care poate reduce afectarea celulelor poate scădea și riscul de cancer”.

„Nu vreau ca altcineva să treacă prin ce am trecut eu”

Kerri Robbins urmează tratamente cu radioterapie și chimioterapie orală. Ea spune că a decis să vorbească public pentru ca și alte persoane să își testeze locuințele și să prevină probleme grave de sănătate.

„Aceasta este noua mea realitate”, a spus Robbins. „Lupta pentru conștientizarea riscului radonului este prioritatea mea. Nu vreau ca altcineva să treacă prin ce am trecut eu”.

radon
sua
cancer
