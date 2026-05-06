Corneliu Ştefan, președintele CJ Dâmbovița: Este inacceptabil modul în care Ilie Bolojan s-a referit la Târgovişte

Corneliu Ştefan spune că dezvoltarea comunităţilor locale nu trebuie analizată selectiv şi nici folosită ca instrument politic. Despre cele două stadioane, Corneliu Ştefan subliniază că unul dintre ele, Dâmboviţa Arena, este construit cu fonduri guvernamentale, fonduri de care a beneficiat şi Bolojan când a fost primar sau preşedinte de consiliu judeţean, potrivit Agerpres.

"Nu acceptăm indicaţii şi nici soluţii de la o persoană care, de-a lungul timpului, a beneficiat constant de fonduri guvernamentale atunci când era primar sau preşedinte de consiliu judeţean. Un prim exemplu este finanţarea pentru Centura Oradea, prin Ministerul Transporturilor. Şi să nu mai vorbim despre aeroportul din Oradea, susţinut inclusiv prin subvenţii din bani publici. Aşadar, standardele trebuie să fie aceleaşi pentru toţi. Dezvoltarea comunităţilor locale nu trebuie analizată selectiv şi nici folosită ca instrument politic. Dâmboviţa îşi respectă angajamentele şi îşi continuă proiectele pentru oameni, responsabil şi transparent", spune Corneliu Ştefan într-o declaraţie de presă, remisă miercuri.

Bolojan, critici pentru stadioanele de la Târgoviște, la moțiunea de cenzură

Primul ministru Ilie Bolojan a spus că o măsură care a supărat rău de tot baronii locali a fost aceea de a nu mai fi începute lucrări noi prin Compania Naţională de Investiţii.

Acolo unde există finanţare, unde vrei să faci stadioane, am pus o cofinanţare care este corectă, pentru că fiecare trebuie să şi le regleze, funcţie şi de capacitatea de finanţare ca dimensiune, altfel avem stadion ca la Târgu Jiu, cu 12.000 de locuri, fără echipă de fotbal, sau ca la Târgovişte, cu două stadioane, cu echipă într-o ligă inferioară. Nu ne mai putem permite să facem asta. Asta a supărat rău de tot baronii locali, ştiţi asta foarte bine, a punctat premierul.

Preşedintele CJ Dâmboviţa a reacţionat la această afirmaţie susţinând că Dâmboviţa Arena este o investiţie realizată prin Compania Naţională de Investiţii, deci prin Guvernul României, iar regulile de finanţare au fost schimbate pe parcurs, "ceea ce a impus Consiliului Judeţean Dâmboviţa alocarea unor sume suplimentare pentru cofinanţare, obligaţii pe care le-am respectat integral".

Primarul Târgoviştei, Daniel Cristian Stan (PSD), a adus şi el precizări pe acest subiect. A spus că stadionul vechi a fost reabilitat cu fonduri ale administraţiei locale, iar pentru cel de-al doilea, indicatorii au fost aprobaţi de un premier liberal.

"L-aş întreba pe domnul Bolojan cine a semnat hotărârea de aprobare a indicatorilor. Ştiţi cine a semnat-o? Nicolae Ciucă, fostul preşedinte al PNL, care era premier şi la momentul respectiv şi la momentul semnării contractului de execuţie de lucrări (...). Sigur, dacă Nicolae Ciucă aprobă construirea unui stadion la Târgovişte, noi suntem baroni locali, da? Atenţie! Câtă ipocrizie! Dar când Bihorul lua un miliard de euro. Un miliard de euro! Din care două miliarde de lei numai pe Anghel Saligny, două miliarde de lei, aproape, pe Compania Naţională de Investiţii. Un miliard de euro bani de la bugetul naţional, nu fonduri europene (...). Atunci nu mai era nimeni baron local", a declarat primarul Târgoviştei, Daniel Cristian Stan.

Acesta a subliniat că Dâmboviţa Arena este un complex sportiv care aduce plus valoare municipiului, iar dacă nu se făcea în Târgovişte banii ar fi fost direcţionaţi către un stadion în altă localitate şi nu se pune problema să fi putut fi direcţionaţi către un alt tip de investiţie, precum un spital, de exemplu.

"Lucrul acesta este de altfel stabilit şi prin hotărârea de guvern 481/2022 prin care se aprobă indicatorii. Nu se aprobă pentru spital, se aprobă pentru stadion", a precizat edilul.