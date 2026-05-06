Rubio lansează un avertisment despre Taiwan chiar înainte de întâlnirea Trump–Xi

Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a avertizat marţi împotriva oricărei iniţiative "destabilizatoare" privind Taiwanul, cu puţin timp înainte de vizita preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, în China, relatează AFP.

"Sunt sigur că Taiwanul va fi un subiect de discuţie. Este întotdeauna", a declarat secretarul de stat american în timpul unei conferinţe de presă la Casa Albă, adăugând: "Nu avem nevoie de acţiuni destabilizatoare în ceea ce priveşte Taiwanul".

Donald Trump se va deplasa la Beijing pe 14 şi 15 mai, unde urmează să se întâlnească cu omologul său chinez, Xi Jinping.

SUA şi China nu vor să lase războiul din Iran să perturbe această vizită de stat

Până în prezent, atât SUA, cât şi China par decise ca războiul împotriva Iranului, o ţară parteneră a Beijingului, să nu perturbe această vizită de stat.

Preşedintele american a apreciat luni că Xi Jinping se arată "foarte respectuos" faţă de Statele Unite în ceea ce priveşte conflictul din Iran.

El l-a descris pe omologul său drept un "tip grozav".

Totuşi, Donald Trump a lăsat recent să se înţeleagă, în termeni enigmatici, că Beijingul ar fi putut ajuta Iranul să îşi reconstituie armamentul.

China este un partener comercial şi strategic al Teheranului. De exemplu, peste 80% din exporturile de petrol iranian aveau ca destinaţie China înainte de război, conform societăţii de analiză Kpler.

De altfel, şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, era aşteptat marţi în China, conform Agerpres.

