€ 5.2180
|
$ 4.4644
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2180
|
$ 4.4644
 
DCNews Stiri Rubio lansează un avertisment despre Taiwan chiar înainte de întâlnirea Trump–Xi
Data actualizării: 08:39 06 Mai 2026 | Data publicării: 08:38 06 Mai 2026

Rubio lansează un avertisment despre Taiwan chiar înainte de întâlnirea Trump–Xi
Autor: Tiberiu Vasile

marco rubio sua Secretarul de Stat american Marco Rubio. Sursa foto: Agerpres

Cu doar câteva zile înainte de întâlnirea Trump–Xi la Beijing, SUA transmit un avertisment clar privind Taiwanul, încercând să evite escaladări într-un context geopolitic deja tensionat de conflictul cu Iranul.

Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a avertizat marţi împotriva oricărei iniţiative "destabilizatoare" privind Taiwanul, cu puţin timp înainte de vizita preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, în China, relatează AFP.

"Sunt sigur că Taiwanul va fi un subiect de discuţie. Este întotdeauna", a declarat secretarul de stat american în timpul unei conferinţe de presă la Casa Albă, adăugând: "Nu avem nevoie de acţiuni destabilizatoare în ceea ce priveşte Taiwanul".

Donald Trump se va deplasa la Beijing pe 14 şi 15 mai, unde urmează să se întâlnească cu omologul său chinez, Xi Jinping.

SUA şi China nu vor să lase războiul din Iran să perturbe această vizită de stat

Până în prezent, atât SUA, cât şi China par decise ca războiul împotriva Iranului, o ţară parteneră a Beijingului, să nu perturbe această vizită de stat.

Preşedintele american a apreciat luni că Xi Jinping se arată "foarte respectuos" faţă de Statele Unite în ceea ce priveşte conflictul din Iran.

El l-a descris pe omologul său drept un "tip grozav".

Totuşi, Donald Trump a lăsat recent să se înţeleagă, în termeni enigmatici, că Beijingul ar fi putut ajuta Iranul să îşi reconstituie armamentul.

China este un partener comercial şi strategic al Teheranului. De exemplu, peste 80% din exporturile de petrol iranian aveau ca destinaţie China înainte de război, conform societăţii de analiză Kpler.

De altfel, şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, era aşteptat marţi în China, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Marco Rubio, DJ la nuntă. Imagini virale cu șeful diplomației americane - VIDEO
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
marco rubio
xi jinping
sua
china
taiwan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
OLTCIT revine în joc! Ford Otosan reaprinde un nume istoric al industriei auto românești
Publicat acum 21 minute
Cine se află în spatele lui Ilie Bolojan. Ipoteza lui Bogdan Chirieac: Predicatul a fost lansat când ”a aprins lumina”
Publicat acum 33 minute
Cireșe la preț de aur. Cât plătesc românii pentru primul fruct al verii
Publicat acum 41 minute
PSD, ședințe decisive după căderea Guvernului Bolojan: Ce pași urmează
Publicat acum 42 minute
Judecător găsit mort în sediul instanței, după ce a crescut pedeapsa unui mare oficial de stat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 26 minute
Ministrul care vrea să meargă 100% cu Ilie Bolojan, să se înscrie în PNL
Publicat acum 2 ore si 10 minute
Scenariul care se conturează în culise: PNL, alianță „mai largă” în perspectiva lui 2028
Publicat acum 3 ore si 1 minut
Cine l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan și de ce ar avea nevoie un premier tehnocrat / Analiza lui Chirieac
Publicat acum 3 ore si 18 minute
Kate și William anunță sosirea unui nou membru în familie, chiar la aniversarea a 15 ani de căsătorie / FOTO
Publicat acum 3 ore si 6 minute
Unde s-au ”refugiat” turiștii care n-au fost pe litoral de 1 Mai. Locul ”secret” din România, vizitat și de americani
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close