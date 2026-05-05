Guvernul crește cu 6,5% costul standard per elev în 2026. La cât ajunge suma
Data actualizării: 14:45 05 Mai 2026 | Data publicării: 14:33 05 Mai 2026

Autor: Loredana Iriciuc

Guvernul a aprobat marți majorarea costului standard per antepreșcolar, preșcolar și elev pentru cheltuielile materiale din sistemul de învățământ. Creșterea este de 6,5% față de anul trecut.

Executivul anunță că noua valoare stabilită pentru anul 2026 este de 750 de lei.

„Pentru anul 2026, valoarea costului standard aprobat pentru cheltuielile materiale (formarea continuă şi cheltuieli cu bunuri şi servicii) este de 750 de lei, în creştere cu 6,5% faţă de anul 2025, în conformitate cu rata inflaţiei luată în calcul în cadrul Legii bugetului de stat”, transmite Guvernul.

Costurile salariale rămân la același nivel

Potrivit actului normativ adoptat de Executiv, valoarea costului standard pentru cheltuielile salariale din învățământul preuniversitar de stat rămâne neschimbată în comparație cu anul 2025.

Astfel, suma stabilită pentru cheltuielile de natură salarială este de 9.620 de lei pentru fiecare antepreșcolar, preșcolar și elev.

Măsuri pentru reducerea diferențelor dintre școlile din urban și rural

Guvernul precizează că au fost propuse modificări ale coeficienților de diferențiere pentru a reduce dezechilibrele dintre mediul rural și cel urban.

Propunerea a venit din partea Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar.

Pentru învățământul gimnazial, coeficienții rămân neschimbați, respectiv 1 pentru mediul urban și 1,15 pentru mediul rural.

