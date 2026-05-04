Profesor de geografie din Bacău arestat preventiv. Este acuzat că a violat o minoră după ce i-a oferit alcool

Un profesor de geografie de la Colegiul Karpen din Bacău a fost arestat preventiv, fiind acuzat că a violat o elevă minoră. Autorităţile au fost sesizate de mama elevei.

Profesor din Bacău, acuzat de procurori că ar fi avut relații sexuale cu o elevă minoră în baza poziției sale de încredere

"În fapt, s-a reţinut că, în cursul lunii decembrie a anului 2025, în timp ce avea calitatea de profesor în cadrul unui colegiu din municipiul Bacău, judeţul Bacău, profitând de relaţia de încredere stabilită în cadrul raportului elev-profesor, precum şi de autoritatea conferită de poziţia sa, a întreţinut relaţii sexuale cu o elevă minoră", potrivit unui comunicat de presă transmis luni de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.

Profesorul i-ar fi oferit băuturi alcoolice minorei

Conform unor surse din cadrul anchetei, profesorul, care deţine şi o agenţie de turism, i-ar fi dat băuturi alcoolice minorei. Apoi, ar fi întreţinut relaţii sexuale cu aceasta.

Iniția, procurorii din Bacău au dispus reţinerea pentru 24 de ore, după care instanţa de judecată a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Între timp, profesorul a demisionat din cadrul colegiului unde preda, notează Agerpres.