Realitatea Plus, la SELECT USA Investment Summit. Ana Maria Păcuraru Dobra, mesaj de la Washington

Din delegaţia României face parte şi ambasadorul SUA la Bucureşti, Excelenţa Sa Darryl Nirenberg. Ana Maria Păcuraru Dobra, trimisul special al Realitatea Plus la acest eveniment, a venit cu un mesaj de la Washington.

"Realitatea Plus este prezentă la acest summit şi mă bucur să vă spun că suntem singurul trust media din România aprobat de guvernul federal american să participe la această ediţie. O recunoaştere pe care o primim cu mândrie şi cu responsabilitate.

Delegaţia noastră este una specială. Avem alături de noi un om remarcabil, un prieten al României şi un partener de încredere al relaţiei trans-atlantice, Excelenţa Sa, ambasadorul Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România.

Prezenţa sa în delegaţia României spune totul despre natura relaţiei pe care România o are cu SUA, o relaţie construită pe respect, dialog deschis şi valori comune. Ne aflăm aici pentru o săptămână întreagă, pentru că ceea ce pregătim nu este o simplă vizită. Pregătim viitorul trustului nostru de presă. Investiţii, parteneriate, proiecte concrete care să ancoreze Realitatea Plus şi mai ferm în spaţiul mediatic trans-atlantic.

Suntem bucuroşi de această relaţie cu SUA, o preţuim, o cultivăm şi o construim zi de zi. În această săptămână, de aici din inima Washingtonului, vom fi activi cu reportaje, interviuri, informaţii pentru dumneavoastră. Rămâneţi alături de noi, Realitatea Plus, mereu acolo unde se decide viitorul. Sunt Ana Maria Păcuraru, pentru Realitatea Plus TV, din Washington DC", a transmis jurnalista.

Sursa foto: Agerpres (Excelenţa Sa Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA la Bucureşti)

Ce este SELECT USA Investment Summit şi de ce este important

SELECT USA Investment Summit este cel mai mare eveniment din SUA care facilitează investiţiile de afaceri, prin conectarea a mii de investitori, companii, organizaţii de dezvoltare economică şi experţi din diferite industrii.

La ultimul astfel de summit, au fost peste 5500 de participanţi, dintre peste 2700 au fost investitori din mai mult de 100 de ţări.

SELECT USA Investment Summit a generat, prin punţile create, investiţii în valoare de peste 256 de miliarde de dolari în SUA. De asemenea, au fost create prin intermediul acestor investiţii peste 130.000 de locuri de muncă.