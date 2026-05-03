€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
DCNews Sport Premieră în Elveţia. FC Thun a câştigat primul titlu din istorie
Data publicării: 17:34 03 Mai 2026

Premieră în Elveţia. FC Thun a câştigat primul titlu din istorie
Autor: Florin Răvdan

minge-de-fotbal_31549700 Sursa foto: Agerpres

FC Thun, o echipă înfiinţată acum 128 de ani, a câştigat primul titlu din istoria sa.

FC Thun, echipa de fotbal dintr-un orăşel cu puţin peste 40.000 de locuitori, situat la poalele Alpilor, a câştigat duminică primul titlu de campioană a Elveţiei din istoria sa de 128 de ani, o realizare cu atât mai remarcabilă cu cât a venit la doar un an după ce a obţinut promovarea în prima ligă, după cinci ani petrecuţi în divizia a doua, informează EFE.

Lider în campionat din octombrie, FC Thun şi-a asigurat titlul cu trei meciuri rămase din acest sezon, după ce St Gallen, ocupanta locului secund, a fost învinsă pe teren propriu de FC Sion (scor 0-3).

FC Thun, care şi-a sărbătorit cea de-a 128-a aniversare pe 1 mai, a realizat această performanţă cu un buget mult mai mic decât giganţii fotbalului elveţian, precum FC Basel, campioana din sezonul trecut, sau Young Boys Berna, o forţă dominantă în fotbalul din Ţara Cantoanelor în ultimul deceniu.

Antrenată de elveţianul Mauro Lustrinelli, echipa din Thun se mândreşte cu jucători precum macedonean Elmin Rastoder şi congolez Christopher Ibayi, ale căror prestaţii au fost esenţiale în obţinerea titlului.

Până acum, cel mai bun rezultat din istoria lui FC Thun a fost clasarea pe locul secund în sezonul 2004-2005, ceea ce i-a permis să evolueze în Liga Campionilor, în urmă cu două decenii. Thun a ajuns atunci în faza grupelor, dar nu a reuşit să avanseze în fazele superioare ale competiţiei.

Echipa a disputat, de asemenea, finala Cupei Elveţiei în 1955 şi 2019, participând de patru ori la Europa League, dar fără să câştige până acum vreun trofeu major.

FC Thun se alătură grupului select de cluburi care au câştigat campionatul naţional la un an după promovare, o performanţă obţinută în ligile majore de echipe precum FC Kaiserslautern din Germania, care a cucerit titlul în Bundesliga în 1998, după ce a promovat în 1997.

Cu toate acestea, cel mai extrem şi memorabil caz este, fără îndoială, cel al clubului Nottingham Forest, care nu numai că a câştigat campionatul Angliei în 1978, după promovarea din 1977, dar a cucerit apoi şi Cupa Campionilor Europeni doi ani la rând, în 1979 şi 1980, scrie Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

fc thun
fotbal elvetia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Moţiunea de cenzură, negocieri om cu om. Liberalii ar mai avea nevoie de 5-10 voturi pentru ca Guvernul să reziste
Publicat acum 45 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 4-10 mai 2026
Publicat acum 47 minute
Moţiunea de cenzură se votează marţi. O nouă coaliţie PSD-PNL-USR-UDMR, fără Bolojan, e posibilă. Analiza lui Bogdan Chirieac
Publicat acum 50 minute
Guvernul SUA are dovezi privind atacul comis de Cole Allen la Dineul Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Jannik Sinner l-a surclasat pe Alexander Zverev în finala ATP de la Madrid
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 28 minute
Raportul de deplasare al miniștrilor Țoiu și Pâslaru, publicat de ”economistul  PSD”. Acuzații de dezinformare privind banii PNRR
Publicat acum 11 ore si 17 minute
Horoscop 3 mai 2026. Mercur a intrat în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 13 ore si 20 minute
BANCUL ZILEI: Ceartă în familie
Publicat acum 12 ore si 28 minute
Ce sunt ATR-urile și de ce au ajuns în centrul unei controverse în energie
Publicat acum 9 ore si 52 minute
Controversa listării companiilor de stat: Cum funcționează vânzarea accelerată a acțiunilor - Explicațiile unui economist
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close