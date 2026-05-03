Premieră în Elveţia. FC Thun a câştigat primul titlu din istorie

FC Thun, echipa de fotbal dintr-un orăşel cu puţin peste 40.000 de locuitori, situat la poalele Alpilor, a câştigat duminică primul titlu de campioană a Elveţiei din istoria sa de 128 de ani, o realizare cu atât mai remarcabilă cu cât a venit la doar un an după ce a obţinut promovarea în prima ligă, după cinci ani petrecuţi în divizia a doua, informează EFE.

Lider în campionat din octombrie, FC Thun şi-a asigurat titlul cu trei meciuri rămase din acest sezon, după ce St Gallen, ocupanta locului secund, a fost învinsă pe teren propriu de FC Sion (scor 0-3).

FC Thun, care şi-a sărbătorit cea de-a 128-a aniversare pe 1 mai, a realizat această performanţă cu un buget mult mai mic decât giganţii fotbalului elveţian, precum FC Basel, campioana din sezonul trecut, sau Young Boys Berna, o forţă dominantă în fotbalul din Ţara Cantoanelor în ultimul deceniu.

Antrenată de elveţianul Mauro Lustrinelli, echipa din Thun se mândreşte cu jucători precum macedonean Elmin Rastoder şi congolez Christopher Ibayi, ale căror prestaţii au fost esenţiale în obţinerea titlului.

Până acum, cel mai bun rezultat din istoria lui FC Thun a fost clasarea pe locul secund în sezonul 2004-2005, ceea ce i-a permis să evolueze în Liga Campionilor, în urmă cu două decenii. Thun a ajuns atunci în faza grupelor, dar nu a reuşit să avanseze în fazele superioare ale competiţiei.

Echipa a disputat, de asemenea, finala Cupei Elveţiei în 1955 şi 2019, participând de patru ori la Europa League, dar fără să câştige până acum vreun trofeu major.

FC Thun se alătură grupului select de cluburi care au câştigat campionatul naţional la un an după promovare, o performanţă obţinută în ligile majore de echipe precum FC Kaiserslautern din Germania, care a cucerit titlul în Bundesliga în 1998, după ce a promovat în 1997.

Cu toate acestea, cel mai extrem şi memorabil caz este, fără îndoială, cel al clubului Nottingham Forest, care nu numai că a câştigat campionatul Angliei în 1978, după promovarea din 1977, dar a cucerit apoi şi Cupa Campionilor Europeni doi ani la rând, în 1979 şi 1980, scrie Agerpres.