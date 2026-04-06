Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj, în play-off-ul Superligii

Universitatea Craiova s-a impus prin golurile marcate de georgianul Anzor Mekvabişvili (56), cu un şut din drop de la 23 de metri, şi de palestinianul Assad Al Hamlawi (61), cu o lovitură de cap la centrarea costaricanului Carlos Mora, scrie Agerpres.

Craiovenii au mai avut ocazii de gol prin Alexandru Cicâldău (37), Mekvabişvili (41 - bară), Florin Ştefan (67, 70) şi portughezul Samuel Teles (90+3).

CFR a irosit două şanse mari de gol în prima repriză, prin suedezul Alibek Aliev (27) şi Andrei Cordea (44), iar Adrian Păun (85) a avut şi el o oportunitate pe final.

Ştefan Baiaram a bifat meciul cu numărul 200 în Superligă, competiţie în care a înscris de 39 de ori, a oferit 21 de pase decisive şi a scos şase penalty-uri, potrivit site-ului LPF.

De la revenirea fotbalului craiovean pe prima scenă din 2014, cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 45 de ori, de 15 ori au câştigat oltenii, de 16 ori s-au impus clujenii, iar alte 14 partide s-au terminat la egalitate.

Universitatea nu a pierdut cu CFR Cluj în acest sezon, câştigând în sezonul regulat la Cluj-Napoca, scor 3-2, şi remizând în Bănie, 1-1, pentru ca în sferturile Cupei României să se impună cu 3-1, după prelungiri.

CFR a pierdut ambele partide jucate în deplasare în play-off.