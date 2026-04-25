FCSB - Petrolul Ploiești, scor final în play-out-ul Superligii
Data publicării: 03:54 25 Apr 2026

 FCSB - Petrolul Ploiești, scor final în play-out-ul Superligii
Autor: Crişan Andreescu

FCSB Foto: Facebook FCSB

FCSB a învins-o pe Petrolul Ploiești cu scorul de 3-1 (2-0), vineri seara, pe Arena Națională, într-un meci din etapa a șasea a fazei play-out a Superligii de fotbal.

Campioana, condusă de pe bancă de Lucian Filip după plecarea lui Mirel Rădoi, a deschis scorul prin Florin Tănase (16 - penalty), după un henț comis de Yoan Roche. Octavian Popescu (27) a marcat primul său gol în acest sezon, într-o primă jumătate de oră foarte bună pentru roș-albaștri.

Joyskim Dawa a marcat și el (30), dar golul a fost anulat pentru ofsaid.

FCSB a înscris, totuși, al treilea gol, după pauză, prin Darius Olaru (56).

Petrolul a reușit golul de onoare, pe final, prin kazahul Abat Aimbetov (90), după un corner executat de Rareș Pop. Pentru Aimbetov a fost primul gol în Superligă.

Petrolul nu a mai învins-o în campionat pe FCSB din 2015, potrivit LPF.

FCSB și-a consolidat poziția de lider în play-out cu acest succes, al treilea consecutiv.

Petrolul a încheiat o serie de trei meciuri fără înfrângere (două victorii, un egal).

În sezonul regulat, FCSB s-a impus cu 1-0 la Ploiești, iar la București a fost egal, 1-1.

FC FCSB - FC Petrolul Ploiești 3-1 (2-0), Arena Națională - București
Au marcat: Florin Tănase (16 - penalty), Octavian Popescu (27), Darius Olaru (56), respectiv Abat Aimbetov (90).

Arbitru: George Cătălin Găman (Craiova); arbitri asistenți: Adrian Vornicu (Iași), Nicușor Marin (Suseni/Argeș); al patrulea oficial: Cătălin Buși (Râmnicu Vâlcea)
Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galați); arbitru asistent video: Bogdan Dumitrache (București)
Observatori: Florin Hîncu (Brașov) - CCA, Ion Ion (București) - LPF. (Agerpres)

