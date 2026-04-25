Robert Cazanciuc, mesaj după alegerea conducerii PSD de la Sectorul 2

"Alegerea sa marchează un important moment de consolidare politică, având în vedere dubla sa calitate de primar și lider politic local.

M-am bucurat să văd la conferință oameni din toate mediile socio-profesionale și categoriile de vârstă. Au fost prezenți mulți tineri pe care i-am cunoscut in campaniile electorale sau le diverse acțiuni politice și sunt încrezător că vor contribui la schimbarea percepției publice asupra celor care aleg acțiunea politică ca o cale de a le face oamenilor viața mai bună!

Rareș a demonstrat deja că este un om de acțiune, iar preluarea frâielor organizației locale nu face decât să întărească legătura dintre partid și nevoile reale ale oamenilor. Constituie un avantaj viziunea, energia și echilibrul lui Rareș pentru a face din Sectorul 2 un „acasă” pentru toți locuitorii săi.

Felicitări doamnei Rodica Nassar, cel mai longeviv lider de organizație din țară pentru felul în care a reușit să construiască o echipă atât de unită și cu multă putere de muncă, având în spate rezultate politice remarcabile.

Felicitări și multă putere de muncă! Construim împreună!", a ținut să precizeze Robert Cazanciuc.













