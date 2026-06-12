Lista completă a miniștrilor din Guvernul Tomac. Premierul desemnat a trimis-o partidelor

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Premierul desemnat Eugen Tomac a trimis partidelor lista completă cu numele miniștrilor din Guvernul pe care îl va propune.

Vineri, 12 iunie 2026, premierul desemnat Eugen Tomac a trimis către partidele parlamentare cărora le cere votul lista completă cu numele miniștrilor pentru executivul pe care îl propune.

Sorin Costreie: Viceprim-ministru, Ministerul Educației și Cercetării

Valeriu Nistor: Viceprim-ministru fără portofoliu

Bogdan Dumitru: Viceprim-ministru fără portofoliu

Tiberiu Trifan: Ministerul Afacerilor Interne

Ionuț Simion: Ministerul Finanțelor

Ionuț Mașala: Ministerul Transporturilor

Cosmin Soare-Filatov: Ministerul Justiției

Dănuț Sebastian Neculăescu: Ministerul Apărării Naționale

Florin Duma: Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

Șerban Dragoșloveanu: Ministerul Sănătății

Nicolae Istudor: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Luca Niculescu: Ministerul Afacerilor Externe

Carmen Moraru: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Teodor Dulceață: Ministerul Mediului

Diana Morar: Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

Vladimir Ionaș: Ministerul Dezvoltării

Mihai Ghyka: Ministerul Culturii

Andrei Covatariu: Ministerul Energiei