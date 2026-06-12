Lista completă a miniștrilor din Guvernul Tomac. Premierul desemnat a trimis-o partidelor

Premierul desemnat Eugen Tomac a trimis partidelor lista completă cu numele miniștrilor din Guvernul pe care îl va propune.
Vineri, 12 iunie 2026, premierul desemnat Eugen Tomac a trimis către partidele parlamentare cărora le cere votul lista completă cu numele miniștrilor pentru executivul pe care îl propune.
Sorin Costreie: Viceprim-ministru, Ministerul Educației și Cercetării
Valeriu Nistor: Viceprim-ministru fără portofoliu
Bogdan Dumitru: Viceprim-ministru fără portofoliu
Tiberiu Trifan: Ministerul Afacerilor Interne
Ionuț Simion: Ministerul Finanțelor
Ionuț Mașala: Ministerul Transporturilor
Cosmin Soare-Filatov: Ministerul Justiției
Dănuț Sebastian Neculăescu: Ministerul Apărării Naționale
Florin Duma: Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
Șerban Dragoșloveanu: Ministerul Sănătății
Nicolae Istudor: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Luca Niculescu: Ministerul Afacerilor Externe
Carmen Moraru: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Teodor Dulceață: Ministerul Mediului
Diana Morar: Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale
Vladimir Ionaș: Ministerul Dezvoltării
Mihai Ghyka: Ministerul Culturii
Andrei Covatariu: Ministerul Energiei