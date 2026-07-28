Grevă generală în Sănătate, marți, 28 iulie. Ce servicii medicale sunt afectate și ce se întâmplă cu pacienții / "În pandemie ne-au numit eroi, acum ne numesc cerșetori"

Imagine de la un protest al sindicaliștilor Sanitas. Inquam Photos / George Călin

Greva generală din sistemul sanitar începe marți, 28 iulie, după ce conducerea Federației Sanitas a decis să mențină calendarul protestelor.

UPDATE 6: BNS se declară solidar cu salariaţii din sistemul sanitar care au decis declanşarea grevei generale

Reforma sistemului de salarizare din sectorul bugetar nu poate fi construită pe măsuri arbitrare, prin modificarea discreţionară a coeficienţilor de ierarhizare sau prin diminuarea unor drepturi salariale câştigate, atenţionează Blocul Naţional Sindical (BNS), într-un comunicat de presă, în care îşi exprimă solidaritatea faţă de salariaţii din sistemul sanitar şi faţă de membrii Federaţiei Sanitas, care au decis declanşarea grevei generale.

"Blocul Naţional Sindical îşi exprimă întreaga solidaritate faţă de salariaţii din sistemul sanitar şi faţă de membrii Federaţiei SANITAS care au decis declanşarea grevei generale, ca urmare a lipsei unui dialog social autentic şi a intenţiei de promovare a unei noi legi a salarizării care ignoră revendicările legitime ale angajaţilor din sectorul public. Dreptul la grevă este un drept fundamental al lucrătorilor şi reprezintă ultima formă de apărare a intereselor profesionale şi economice atunci când toate celelalte căi de dialog au fost epuizate. Decizia colegilor noştri din sănătate este una legitimă şi reflectă nemulţumirea profundă generată de un proiect legislativ elaborat fără o consultare reală cu organizaţiile sindicale reprezentative. (...) reforma sistemului de salarizare din sectorul bugetar nu poate fi construită pe măsuri arbitrare, prin modificarea discreţionară a coeficienţilor de ierarhizare sau prin diminuarea unor drepturi salariale câştigate. O lege a salarizării trebuie să asigure echitate, predictibilitate şi respect pentru munca fiecărui salariat, indiferent de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea", menţionează organizaţia sindicală, transmite Agerpres.

În acest context, BNS solicită autorităţilor să oprească promovarea actualului proiect şi să reia procesul de elaborare a legii într-un cadru de dialog social real, transparent şi responsabil, împreună cu confederaţiile sindicale şi federaţiile reprezentative din sectoarele vizate.

"Solidaritatea dintre organizaţiile sindicale este esenţială într-un moment în care drepturile lucrătorilor sunt puse sub presiune (...) Transmiterea unui mesaj ferm către factorii decizionali este astăzi mai necesară ca oricând: politicile publice care afectează sute de mii de salariaţi nu pot fi adoptate fără consultare şi fără respectarea principiilor dialogului social", susţin sindicaliştii

Reprezentanţii BNS precizează că vor continua să susţină toate demersurile legitime care urmăresc protejarea veniturilor, a demnităţii în muncă şi a unui sistem de salarizare construit pe principii corecte şi echitabile.

UPDATE 5: Preşedintele Sanitas Iaşi, precizări despre greva din Sănătate

Sindicaliştii Sanitas din spitalele ieşene au intrat, de marţi, în grevă, nemulţumiţi fiind de proiectul noii legi a salarizări şi de lipsa personalului din unităţile medicale.

Preşedintele Sanitas Iaşi, Iulian Cozianu, a declarat că, în perioada grevei, activitatea din unităţile medicale va fi organizată astfel încât pacienţii care au nevoie de îngrijiri urgente să nu fie afectaţi.

"Greva se desfăşoară cu respectarea legislaţiei. Sunt asigurate urgenţele şi o treime din serviciile medicale. Vom face tot posibilul ca pe perioada grevei să fie cât mai mici efectele protestului asupra pacienţilor. Avem nişte linii roşii legate de noua lege a salarizării. Dacă le rezolvăm, desigur, renunţăm la acţiunea de protest", a declarat liderul sindical, transmite Agerpres.

Potrivit acestuia, una dintre "liniile roşii" vizează nivelul de salarizare.

"Se doreşte ca doar 10% dintr-o anumită specialitate să beneficieze de spor. Sunt lucruri care ne nemulţumesc şi peste care nu putem trece. Cum să alegi dintr-o secţie ATI care sunt cei 10% dintre angajaţi care vor beneficia de spor? Nu ai cum. Riscul e la fel pentru toată lumea. Premiile nu sunt egale cu riscul. Riscul de a ne îmbolnăvi este acelaşi pentru toţi angajaţii. Riscul nu-l putem înlătura, indiferent de performanţa angajaţilor. Aceste sporuri sunt pentru condiţiile deosebite, pentru riscul de a ne îmbolnăvi", a explicat liderul Sanitas Iaşi.

O altă revendicare vizează deblocarea posturilor din sistemul sanitar.

"Ne dorim deblocarea posturilor şi plata corectă a orelor celor care lucrează sâmbătă, duminica, nopţile şi în gărzi. Oamenii trebuie, totuşi, remuneraţi corect. În plus, nimeni să nu înregistreze scăderi de venituri. Dacă legea va intra în vigoare în forma actuală, unii angajaţi vor pierde efectiv bani de la începutul anului viitor, iar pentru mai bine de jumătate dintre salariaţi veniturile vor rămâne, practic, îngheţate", a spus Iulian Cozianu.

UPDATE 3: Infirmieră de la Spitalul Floreasca: "În pandemie ne-au numit eroi, acum ne numesc cerșetori"

O infirmieră de la Spitalul Floreasca a declarat, în timpul protestului angajaților din sănătate, că în paerioada pandemiei de COVID-19 și după tragedia din clubul Colectiv, angajații din spitale au fost numiți "eroi", în timp ce acum se simt tratați ca niște "cerșetori".

"Odată ne-au numit eroi, în perioada COVID și după Colectiv. Acum ne numesc cerșetori. Dar noi nu am fost eroi, doar ne-am făcut meseria", a declarat aceasta pentru Antena 3 CNN.

UPDATE 2: Urgenţele şi liniile de gardă, asigurate în permanenţă la spitalul din Buhuşi

La grevă au aderat și cadrele medicale de la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuşi din Bacău. Conducerea unității sanitare a transmis că urgenţele şi liniile de gardă sunt asigurate în permanenţă.

„În conformitate cu prevederile legale, pe întreaga durată a acţiunilor de protest, activitatea spitalului va fi asigurată în proporţie de cel puţin o treime, cu prioritate pentru urgenţele medico-chirurgicale şi cazurile grave. Astfel, Compartimentul de Primiri Urgenţe şi liniile de gardă vor funcţiona permanent, 24 de ore din 24, şapte zile din şapte, iar toate urgenţele medicale vor fi preluate fără întârziere”, a transmis conducerea spitalului.

UPDATE 1: Cadrele medicale din SJU Piatra-Neamţ nu participă la grevă

Cadrele medicale de la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Piatra-Neamţ nu participă la greva generală declanşată de Federaţia SANITAS, pentru că sunt afiliate altui sindicat, a declarat, marţi, pentru Agerpres, managerul unităţii sanitare, conf. dr. Alexandru Patraşcu.

"Sindicatul reprezentativ la nivelul unităţii este 'Solidaritatea', care este în negocieri pentru drepturile salariale. La nivelul unităţii este asigurată activitatea medicală fără alte întreruperi în activitate", a precizat managerul SJU Piatra-Neamţ.

Știrea inițială:

Începând de astăzi, 28 iulie, peste 500 de spitale din țară vor funcționa doar cu serviciile de urgență, în urma deciziei Federației Sindicale Sanitas de a intra în grevă generală. Discuțiile de luni, de la Palatul Cotroceni, nu i-au convins pe reprezentanții Sanitas să renunțe la grevă, așa că, aseară, s-a decis menținerea calendarului protestelor.

Sindicaliștii au acceptat totodată continuarea dialogului cu Ministerul Sănătății

"Reprezentantul Administrației Prezidențiale a fost de acord că revendicările Sanitas sunt corecte, argumentate și necesare pentru ieșirea din criză a sistemului de sănătate, însă decizia finală va aparține partidelor parlamentare. Forma finală a legii salarizării va fi decisă în Parlamentul României, motiv pentru care Federația Sanitas se va concentra, în perioada următoare, pe dialogul cu partidele parlamentare.

Federația Sanitas a primit invitația ca în cursul zilei de 28 iulie să discute la sediul Ministerului Sănătății acele revendicări care pot fi soluționate de un minister care în această perioadă de interimat are responsabilitatea de a administra treburile publice curente din domeniul sănătății. Tinând cont de toate detaliile de mai sus, Biroul Executiv al Federației SANITAS, reunit în această seară după dialogul de la Cotroceni, a păstrat decizia începerii grevei generale în 28 iulie; de asemenea, a mandatat Biroul Operativ al federației să participe la discuțiile cu echipa tehnică a Ministerului Sănătății pe subiecte ce sunt de competența acestuia în perioada de interimat", a transmis Sanitas aseară.

Sanitas acuză presiuni și intimidări asupra angajaților care protestează

Sindicaliștii din sănătate acuză Guvernul că proiectele pentru Legea salarizării au fost elaborate fără consultări și se declară revoltați de faptul că acestea vor reduce semnificativ veniturile din sistemul sanitar, în ciuda promisiunilor inițiale. În plus, liderii sindicali au susținut că unii membri au fost supuși unor presiuni pentru a fi descurajați să participe la grevă. Potrivit acestora, managerii unor instituţii au solicitat liste cu numele salariaţilor care participă la protest, în vederea suspendării contractelor individuale de muncă.

Președintele Sanitas: Ceea ce cerem noi politicului nu sunt privilegii

„Dragi colegi, începând de astăzi suntem în grevă. Împreună! Ceea ce cerem noi politicului nu sunt privilegii. Cerem responsabilitate față de oamenii care muncesc și față de pacienți. Cerem să înțeleagă faptul că Sănătatea nu se conduce împotriva oamenilor care o țin în picioare.Nu este un demers ușor! Știu că există presiuni și încercări de intimidare. Dar mai știu ceva: suntem mulți și suntem împreună. În această perioadă să nu uităm cine suntem și câtă forță avem atunci când nu ne lăsăm dezbinați”, a transmis Iulian Pope, președintele Sanitas, la primele ore ale dimineții.

Reamintim că săptămâna trecută, cadrele medicale au organizat o grevă de avertisment în mai multe spitale din țară. Totodată, precizăm că liderii sindicali au anunțat că greva este pe termen nelimitat, dar pe parcursul protestului vor fi asigurate urgenţele şi cazurile complexe.

Guvernul trebuie să adopte proiectul Legii Salarizării pentru îndeplinirea unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență. Neaprobarea reformei ar putea pune în pericol 770 de milioane de euro, echivalentul a aproximativ 4,3 miliarde de lei.