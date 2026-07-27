Tatăl lui Sorin Grindeanu, internat în spital. Preşedintele PSD, oprit de medici pe holuri, din cauza legii salarizării

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Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, a dezvăluit că tatăl său este internat în spital de trei luni de zile, dar şi că în această perioadă mai mulţi medici şi asistente l-au oprit pe holuri pentru a sta de vorbă despre legea salarizării.

Sorin Grindeanu a explicat ce discuţii a avut cu medicii şi asistentele din spital, dar şi câţi bani spun aceştia că ar pierde lunar din cauza noii legi a salarizării.

"Astăzi, prin legea depusă de Rogobete, s-au deblocat posturile din sănătate. A votat PSD, cred că a votat şi USR, nu a votat PNL. Asta a fost în comisia de sănătate. A votat şi AUR. S-au deblocat posturile.

Ce poţi să le spui medicilor? Că scad salariile? Eu sunt într-o situaţie personală care m-a făcut în ultimele 3 luni să merg săptămânal la spital. Am în familie un caz, tatăl meu e internat de 3 luni de zile. 2 luni de zile la ATI. Inclusiv în weekendul care a trecut am fost. Cred că au fost cel puţin 10 medici şi asistente care m-au oprit şi mi-au spus să nu cumva să facem asta. Un medic mi-a spus că pierde 6000 lei pe lună. Asistentele pierd undeva între 1000 şi 1500 lei pe lună.

Le-am spus, evident, că nu vom vota această lege.

Ceea ce s-a votat azi, apropo de legea lui Rogobete, ca să nu ne ia iar cu deficitele, e în limita bugetelor aprobate la fiecare spital în parte. Sunt posturi care au fost bugetate, dar care au fost blocate prin acele memorandumuri", a declarat Sorin Grindeanu la Antena 3 CNN, în emisiunea lui Mihai Gâdea.