Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Politica Partide politice Tatăl lui Sorin Grindeanu, internat în spital. Preşedintele PSD, oprit de medici pe holuri, din cauza legii salarizării

Tatăl lui Sorin Grindeanu, internat în spital. Preşedintele PSD, oprit de medici pe holuri, din cauza legii salarizării

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 27 Iul 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
imagine cu sorin grindeanu, presedintele PSD
Sursa foto: Agerpres

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, a dezvăluit că tatăl său este internat în spital de trei luni de zile, dar şi că în această perioadă mai mulţi medici şi asistente l-au oprit pe holuri pentru a sta de vorbă despre legea salarizării.

Sorin Grindeanu a explicat ce discuţii a avut cu medicii şi asistentele din spital, dar şi câţi bani spun aceştia că ar pierde lunar din cauza noii legi a salarizării. 

"Astăzi, prin legea depusă de Rogobete, s-au deblocat posturile din sănătate. A votat PSD, cred că a votat şi USR, nu a votat PNL. Asta a fost în comisia de sănătate. A votat şi AUR. S-au deblocat posturile. 

Ce poţi să le spui medicilor? Că scad salariile? Eu sunt într-o situaţie personală care m-a făcut în ultimele 3 luni să merg săptămânal la spital. Am în familie un caz, tatăl meu e internat de 3 luni de zile. 2 luni de zile la ATI. Inclusiv în weekendul care a trecut am fost. Cred că au fost cel puţin 10 medici şi asistente care m-au oprit şi mi-au spus să nu cumva să facem asta. Un medic mi-a spus că pierde 6000 lei pe lună. Asistentele pierd undeva între 1000 şi 1500 lei pe lună. 

Le-am spus, evident, că nu vom vota această lege. 

Ceea ce s-a votat azi, apropo de legea lui Rogobete, ca să nu ne ia iar cu deficitele, e în limita bugetelor aprobate la fiecare spital în parte. Sunt posturi care au fost bugetate, dar care au fost blocate prin acele memorandumuri", a declarat Sorin Grindeanu la Antena 3 CNN, în emisiunea lui Mihai Gâdea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

sorin grindeanu
spital
lege salarizare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (3)

alegator   •   27 Iulie 2026   •   22:32

Gadea ,las-o mai moale ca-i cusuta cu ata alba ! Fii mai altruist ,cum ne invata RELIGIA , si iubeste pe toata lumea ! Ajuta Romania daca Dumnezeu ti-a putere ! Multumesc !

alegator   •   27 Iulie 2026   •   22:23

sorine ,comentariul cu parintele tau l-ai facut pentru compasiune ?

alegator   •   27 Iulie 2026   •   22:19

--Cine si cand trebuia facuta si votata LEGEA SALARIZARII UNITARE ? Raspuns :pe vremea lui nicu si marcel !

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Partide politice
Citește mai multe din Partide politice
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close