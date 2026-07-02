Anca Alexandrescu: Luați-vă gândul de la "turul 2 înapoi" şi reluarea alegerilor prezidenţiale din 2024

Anca Alexandrescu - captură TV Realitatea Plus

Jurnalista Anca Alexandrescu a precizat că politicieni americani, atât democraţi, cât şi republicani, le-au transmis omologilor de la AUR să renunţe la "turul 2 înapoi" şi reluarea alegerilor prezidenţiale din 2024.

"Astăzi am văzut postarea domnului Gheorghe Piperea, în legătură cu faptul că e în SUA şi a ridicat din nou problema anulării alegerilor. Am vorbit cu mai mulţi oameni din AUR care au fost plecaţi în SUA, atunci când domnul Simion a participat la CPAC, în Texas. Şi s-au întâlnit deopotrivă şi cu democraţi, şi cu republicani. Mesajul pe care voi nu îl ştiţi, pentru că sunteţi păcăliţi, duşi de nas, de la americani, şi de o parte şi de cealaltă, a fost următorul: "Încetaţi cu povestea cu turul 2 şi cu reluarea alegerilor, că nu mai e cale de întoarcere. Construiţi acolo, pe unitatea românilor, împotriva globalismului, soroşismului. Fiţi convinşi că administraţia de la Washington nu e interesată decât de chestiuni economice, nu îi interesează cine este la putere în România". Mă refer la preşedinte. Cred că lucrurile astea s-au văzut. V-am spus, încă de când a fost Nicuşor Dan în SUA, în calitate de preşedinte care nu este, dar în calitate de prim-ministru (n.r. Donald Trump a spus la Consiliul Păcii despre Nicuşor Dan că este prim-ministrul României), că aşa i-a zis Trump.

Ei (n.r. AUR) nu reuşesc să intre nici pe uşa din dos, nici cu contractul de lobby. Nu dă nimeni doi bani pe ei, ca să fie foarte clar. Dar nu interesează! Domnul Piperea le-a ridicat din nou problema şi a reproşat cumva că reacţia americanilor a fost mult prea timidă.

Am văzut pe pagina unui jurnalist reputat, Adrian Pătruşcă, un interviu cu colonelul în retragere Douglas Macgregor, fost consilier în Ministerul Apărării al SUA, acordat ieri, care din nou confirmă că în România şi în Moldova ar fi fost cu totul altă conducere dacă americanii nu s-ar fi implicat. Omul o spune cu subiect şi predicat!", a spus Anca Alexandrescu în deschiderea emisiunii În Culisele Statului Paralel.

Ce a scris Gheorghe Piperea pe Facebook

"În Washington fiind, la o masă rotundă organizată de Heritage Fundation pentru European Conservative and Reformists Group din Parlamentul European, am vrut să știu ce poziție au conservatorii americani despre anularea alegerilor prezidențiale din România, din 24 noiembrie 2024.

Am readus în atenție lovitura letală pe care statul paralel a dat-o democrației, cu mâna CCR și cu girul UE, accentuând asupra potențialului enorm de a fi repetat în oricare dintre cele 27 de state membre ale UE. (...)

Am spus clar și răspicat că americanii conservatori au avut o reacție moale față de acest pericol la adresa democrației. De fapt, militanții pentru democrație prin vot și libertate de opinie din SUA au ratat șansa de a vedea în mărime naturală cea mai mare amenințare la adresa propriului sistem electoral – dacă birocrații UEropeni vor reuși, la anul, în Franța, Italia, Spania sau Polonia ceea ce au reușit în 2024 în România, „reușita” va trece foarte ușor oceanul și democrații vor fi revenit „în glorie” la putere sub numele de Kamala Harris.

România a fost, din acest punct de vedere, „sub radar” din perspectiva administrației SUA, care nu a fost suficient de fermă în reacțiile de respingere a unui asemenea act anti-democratic – asta este ceea ce a susținut, ca răspuns la întrebarea mea, Nile Gardiner, director al Thatcher Center (care face parte din conducerea Heritage Fundation)", a scris Gheorghe Piperea pe Facebook.