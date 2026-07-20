Hubert Thuma, atac la adresa conducerii PNL: Partid condus prin excluderi și amenințări

Ilie Bolojan, președintele PNL (s), Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov (d). Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews/Iulia Horovei

Hubert Thuma susține că PNL este condus prin „excluderi, numiri și amenințări”, iar doctrina liberal-conservatoare a partidului există doar pe hârtie.

Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, susţine că, în prezent, PNL are o doctrină liberal-conservatoare "păstrată undeva într-un sertar", iar partidul este condus prin "excluderi, numiri, dizolvări, ameninţări, decizii luate înaintea şedinţelor şi voturi organizate doar ca să confirme ce s-a hotărât deja".

Thuma: "Doctrina liberal-conservatoare este ținută într-un sertar”

"Am citit postarea lui Dan Motreanu despre platforma liberal-conservatoare şi, sincer, nu ştiu dacă să mă îngrijorez sau să zâmbesc când văd atâta democraţie explicată de cineva care pare deranjat că mai există şi alte păreri. Dan ne explică doct că platforma liberal-conservatoare ar fi inutilă, pentru că partidul are deja această doctrină. Sigur că o are. O păstrează impecabil, neatinsă de practică, undeva într-un sertar. PNL este astăzi liberal-conservator exact cum unele restaurante au homar în meniu: apare scris frumos, dar nu l-a văzut nimeni la masă. Şi pliantele de partid, ca şi meniurile, promit adesea lucruri pe care bucătăria nu le livrează. În partidul real, liberalismul se vede astăzi cam aşa: partidul este condus prin excluderi, numiri, dizolvări, ameninţări, decizii luate înaintea şedinţelor şi voturi organizate doar ca să confirme ce s-a hotărât deja", a scris Thuma, luni, pe Facebook.

"Statutul partidului nu se citește doar când convine”

El a adăugat că statutul partidului nu este un document pe care îl citeşti doar când îţi convine.

"Linişte: avem documentul 'Modernizare cu Rădăcini'. După ce au început să smulgă din rădăcini organizaţii întregi, au trecut la modernizarea partidului prin numiri de la centru ale unor interimari şi eliminarea alegerilor de jos în sus. Dan ne mai spune că în PNL au existat dezbateri 'reale şi îndelungate'. Aşa este. Conducerea vorbeşte îndelung, iar ceilalţi au dreptul democratic să fie de acord. Tot el ne vorbeşte şi despre respectarea deciziilor statutare. Este o observaţie curajoasă, mai ales într-o perioadă în care instanţele au fost nevoite să le amintească unor lideri PNL că statutul partidului nu este un document pe care îl citeşti doar când îţi convine", a explicat Hubert Thuma.

Preşedintele CJ Ilfov a criticat şi modul în care secretarul general al PNL vorbeşte despre consecvenţă politică.

"Partea cu adevărat spectaculoasă este lecţia de consecvenţă politică. Motreanu, unul dintre marii specialişti ai partidului în a fi mereu suficient de aproape de putere cât să o susţină şi suficient de departe cât să nu răspundă pentru ea, îi acuză pe alţii că îşi schimbă poziţiile. În politica românească, Dan nu a fost niciodată radical. A fost doar foarte flexibil, ceea ce este minunat pentru yoga, dar mai puţin impresionant când dai lecţii despre coloană vertebrală. Comparaţia lui Dan cu 'amenajarea unui lac în Marea Neagră' este, totuşi, foarte bună. Numai că platforma liberal-conservatoare nu încearcă să pună un lac în mare. Încearcă să afle cine a golit marea şi de ce Dan Motreanu stă pe mal cu o găleată goală, explicându-ne că apa există în documentul programatic", a transmis Thuma.

El a mai criticat propunerea privind "guvernarea secvenţială": "Trebuie să recunosc: este o contribuţie importantă a lui Motreanu la teoria politică. Românii nu mai primesc o guvernare, ci un serial politic pe sezoane: într-un episod sunt liberali, în următorul social-democraţi, iar la final nimeni nu mai ştie cine a crescut taxele, cine a tăiat investiţiile şi cine era, de fapt, la putere. În rest, totul este minunat".

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a declarat luni că partidul nu trebuie să "redescopere" liberal-conservatorismul, deoarece acesta este deja consacrat prin documentul programatic "Modernizare cu Rădăcini" adoptat de Congresul din 2025 şi votat inclusiv de cei care în prezent "se autointitulează liberali-conservatori", potrivit Agerpres.