Ciprian Ciucu: „Am șofer pentru că este periculos să conduci în București”. De ce nu mai conduce decât în weekend

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Sursa foto: Agerpres

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a explicat de ce nu merge cu maşina personală la birou şi de ce alege maşina de serviciu, cu şofer. Acesta a spus şi că mai alege uneori metroul sau autobuzul, dar le-a transmis şi un mesaj bucureştenilor care sunt nemulţumiţi de numărul mare de şantiere.

Discuţia a plecat de la numărul mare de şantiere deschise simultan în Capitală. Primarul general a transmis că ritmul în care se munceşte acum în Bucureşti este nemaivăzut în Bucureştiul post-comunism, însă a recunoscut că nu îşi conduce propria maşină până la birou, ci are şofer. Chiar dacă iniţial a spus că nu conduce pentru că nu poate risca să facă vreun accident ca primar general al Capitalei, ulterior a spus că îşi conduce propria maşină în weekenduri.

Apoi, primarul Ciucu a avut şi un mesaj pentru bucureştenii nemulţumiţi de multitudinea de şantiere din Bucureşti.

"Astăzi, în Bucureşti, se munceşte la un volum de muncă care nu a mai existat. S-a mai muncit atât când au făcut comuniştii blocurile din cartierele dormitor. Atunci s-a mai muncit la acest nivel. De asta m-am şi ocupat cu mare atenţie, am vrut să înceapă lucrările din primăvară, să prindem vara şi sî începem să închidem din şantiere spre sfârşitul anului. Nu pe toate. Pentru că sunt şi lucrări mai complexe. Dar m-am ocupat ca aceste lucruri să se întâmple. Şi dacă costul meu este înjurătura, atunci o accept. Dar eu stau cu conştiinţa împăcată că fac ceea ce este corect pentru oraşul nostru", a declarat Ciprian Ciucu la România TV.

"Faceţi un sondaj să vedem dacă şi bucureştenii sunt de acord cu dvs", a intervenit Cristina Şincai, moderatorul interviului.

"Dacă nu sunt de acord, nu mă vor realege. Dar eu rămân cu conştiinţa împăcată!", a mai spus Ciprian Ciucu.

Iată în continuare restul dialogului dintre cei doi:

Cristina Şincai: Asta le transmiteţi? Dacă nu sunt de acord cu blocajele din Bucureşti, să nu vă mai aleagă?

Ciprian Ciucu: Dar este normal. Este normal să fiu judecat pentru ceea ce fac în timpul mandatului. Să mă aleagă sau nu, să mă evalueze. Şi nu peste 4 ani, e un mandat de doi ani, eu am venit la o masă pusă, cu viceprimari puşi, cu Consiliu Local pus. Cu toate companiile municipale ocupate. Cu toate astea, am impulsionat lucrurile şi se vede. Şi mi le asum. În doi ani, un mandat scurt. Asta este!

Cristina Şincai: Conduceţi, mergeţi cu maşina?

Ciprian Ciucu: De când sunt primar, nu mai conduc. Am şofer. Merg cu metroul sau cu STB-ul şi merg cu maşina de la Primărie, pentru că pentru un politician la nivelul la care sunt eu, ca primar al Capitalei, este foarte periculos să conduci. Dacă, Doamne fereşte, păţeşti ceva, cum a păţit Ludovic Orban sau mai ştiu eu cine, pe tine te scot vinovat. Cel puţin presa. Şi atunci, ca să elimini acest risc...

Cristina Şincai: Iertaţi-mă. Cum spuneţi că vă cunoaşte vecinul de la bloc, aşa se pot uita şi oamenii liniştiţi la dvs în trafic cum conduceţi propria maşină.

Ciprian Ciucu: În weekend conduc, dar în timpul săptămânii nu prea conduc. Plus că, mai nou, am de stat pe telefoane. Când sunt în maşină, muncesc.

Cristina Şincai: Ca toată lumea, să ştiţi. Şi noi nu avem şofer. Bucureştenii ar spune că nu au şofer. Şi muncesc şi în trafic, că nu au de ales.

Ciprian Ciucu: Dar îmi reproşaţi că am şofer şi că merg cu maşina de serviciu, ca primar general al Bucureştiului?

Cristina Şincai: Nu ştiu, dumneavoastră care staţi într-un apartament în Drumul Taberei, şi vă consideraţi un om cu un trai modest...

Ciprian Ciucu: Nu am zis că sunt un om cu un trai modest, am vrut ca oamenii să ştie de unde să mă ia. Dar nu înţeleg. Faptul că sunt primarul general şi că folosesc maşina de serviciu, alternativ cu metroul şi cu STB-ul, e o problemă?

Cristina Şincai: Este alegerea dvs.

Ciprian Ciucu: Ok, deci sunt un om rău că folosesc maşina de serviciu ca primar general al Capitalei.

Cristina Şincai: Sunt primari de localităţi importante, europarlamentari, care se duc cu bicicleta la birou. Şi li se pare normal, deşi ar putea beneficia şi ei...

Ciprian Ciucu: Şi eu mă duc cu metroul la primărie. Mă dau jos din scara blocului, fac 50 de paşi până la gura de metrou şi mă duc cu metroul. Metroul din Drumul Taberei.