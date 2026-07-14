Nicușor Dan, declarații de la Paris, după participarea la Coaliția de Voință și parada militară de Ziua Franței

Președintele Nicușor Dan prezintă concluziile vizitei efectuate în Franța, după reuniunea Coaliției de Voință și Ziua Națională a Franței. Sursa foto: Captură video Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a prezentat, marți, la Ambasada României din Paris, concluziile vizitei efectuate în Franța, unde a participat la reuniunea Coaliției de Voință și la parada militară organizată cu prilejul Zilei Naționale a Franței.

Președintele Nicușor Dan a prezentat, marți, concluziile participării sale la reuniunea Coaliției de Voință și la evenimentele organizate la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Franței.

Nicușor Dan: Nu trebuie să ne fofilăm, ci să ne asumăm responsabilități

„E Ziua Națională a Franței azi și Coaliție de Voință ieri. O să încep cu Coaliția de Voință. Un format care a început cu un an și jumătate. Ieri a fost un fel de ședință de bilanț. Scopul acestei coaliții a fost să dea concretețe garanțiilor de securitate pentru Ucraina, imediat ce războiul se termină sau intră într-o perioadă de încetare a focului. Și, în cadrul ședinței de ieri, am văzut progresele pe care partea militară le-a făcut, adică în tot acest interval s-au împărțit sarcini și s-au definit operațiuni care să fie făcute imediat ce ajungem la pace, astfel încât războiul să nu reînceapă în Ucraina

Bineînțeles că România are partea sa. Și a transmis, după summitul NATO, după reuniunea G7, un mesaj de unitate al tuturor țărilor angrenate în Coaliția de Voință, de continuarea a sprijinului pentru Ucraina, de continuare a presiunii pe Rusia, inclusiv țările europene care au fost prezente ieri au vorbit de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. De ce e important pentru România să participe la aceste formate? Pentru că securitatea e importantă și e dată de aceste formate multilaterale, precum NATO, Coaliția de Voință, Helsinki, B9. Și dacă vrem să fim apărați, protejați de partenerii noștri nu trebuie să ne fofilăm și trebuie să fim și noi acolo unde lucrurile se întâmplă. Și să ne asumăm responsabilități, așa cum ne asumăm și în cadrul Coaliției de Voință”, a spus Nicușor Dan, marți, prezent la Ambasada României de la Paris.

România, reprezentată la Paris de Ziua Franței

Președintele a vorbit și despre parada militară de Ziua Franței, la care a participat, astăzi, alături de alți lideri internaționali.

„Azi, Ziua Națională a Franței, cu o paradă militară impresionantă, la care au participat și trupe românești, cărora le mulțumesc. Au participat și trupe din alte țări prietene. Același mesaj de unitate a țărilor care continuă să creadă într-o lume cu relații internaționale bazate pe reguli. Acesta este mesajul principal și ați văzut prezente trupe din multe țări tocmai din cauza asta.

Pentru România, și mai important, pentru că ne leagă de Franța... Avem cu Franța o legătură istorică, cel puțin de la Primul Război Mondial, cu generalul Berthelot, vă aduc aminte, prima defilare a trupelor românești de Ziua Națională a Franței - 1919, relații diplomatice acum 100 de ani. Și, foarte important, azi, Franța e partenerul nostru strategic, cu prezență militară consistentă în România, o națiune-cadru pentru România, deci a fost important ca România să fie reprezentată la această sărbătoare. Și la parada militară de azi, și la cina în onoarea invitaților care a avut loc aseară”, a adăugat șeful statului, după ce a participat la parada militară de Ziua Franței.