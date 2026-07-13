Grindeanu vede o „frumoasă prietenie” între Bolojan și Simion: „Poate să fie la vedere”

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Președintele PSD a explicat motivul pentru care exclude o alianță de guvernare cu AUR.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a fost prezent în studioul România TV, unde a vorbit despre situația politică actuală și a explicat că România se afla într-o situație greșită, motiv pentru care PSD a depus moțiunea de cenzură pentru schimbarea acesteia.

Sorin Grindeanu a susținut că partidul AUR îl menține în funcție pe Ilie Bolojan și a declarat că nu are încredere în George Simion, deoarece acesta își schimbă foarte des pozițiile. Prin urmare, o alianță de guvernare cu AUR este exclusă atât timp cât George Simion conduce partidul.

„N-am nimic personal cu Ilie Bolojan. Îl știu de mulți ani. Direcția în care mergea România era una proastă. Nu o spunea PSD, au spus-o românii, peste 80% din români. Și am făcut acea moțiune pentru a încerca să schimbăm direcția. Ei, în acest moment, se țin de scaune și au un soi de înțelegere, din punctul meu de vedere, cu AUR.

Această zicere a AUR-ului cu anticipatele, anticipatele fiind excluse, președintele trebuie să fie parte a acestui scenariu, conform Constituției”, a spus Sorin Grindeanu.

„Domnul Nicușor Dan refuză ideea anticipatelor?”, a întrebat Victor Ciutacu.

„Prin ce-am văzut până acum, da. Eu nu pot să spun că peste o lună nu poate să-și schimbe punctul de vedere, dar atât timp cât acest lucru e valabil, asta nu înseamnă decât următorul lucru: că AUR-ul îl ține în funcție pe Bolojan. AUR a ieșit din sală, AUR e cel care continuă să-l țină în funcție pe Bolojan”, a spus Sorin Grindeanu.

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Sorin Grindeanu: Eu nu cred ceea ce spune Simion

„E o situație foarte paradoxală. Pe de o parte, AUR-ul îl ține în funcție pe Bolojan, cum spuneți dumneavoastră, dar pe de altă parte, domnul Simion vă face invitații publice de colaborare care spun că pot să înceapă cu destituirea șefului Senatului și înlocuirea lui cu un lider al AUR, din partea senatorilor, și că poate să fie începutul unei prietenii frumoase”, a spus Victor Ciutacu.

„Dați-mi voie să nu am încredere deloc în ceea ce spune Simion. Dar deloc”, a spus Sorin Grindeanu.

„V-a promis ceva și nu s-a ținut de cuvânt? Trebuie să aveți o bază, nu?”, a întrebat Victor Ciutacu.

„Nu am nimic cu AUR, nu am nimic cu votanții, nu am nimic cu partidul. Eu nu cred ceea ce spune Simion. Simion poate să spună astăzi ceva, la ora 09:30, și la ora 10:00 spune altceva. (...) N-am încredere. E dreptul meu să n-am încredere. Probabil că nici domnia sa nu are în mine”, a spus Sorin Grindeanu.

„Dumneavoastră nu ați spus că nu discutați cu Simion. Dumneavoastră ați spus că orice alianță de guvernământ cu partidul AUR e exclusă. De ce? Doar din cauza președintelui acestui partid?”, a întrebat Victor Ciutacu.

„În acest moment, da. Principala cauză este președintele partidului, George Simion”, a spus Sorin Grindeanu.

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„AUR s-a oprit la jumătatea drumului. În continuare Bolojan este la Palatul Victoria”

„Deci nu aveți încredere în George Simion, da? OK! E dreptul dumneavoastră. Pe de altă parte, e un sentiment de neîncredere reciprocă cu Fritz și cu Bolojan. Ei nu vor cu dumneavoastră, nici dumneavoastră nu păreți foarte încântat de colaborarea cu ei. Și atunci cu cine Dumnezeu vă place?”, a întrebat Victor Ciutacu.

„Domnul Ciutacu, poate să existe o frumoasă prietenie care poate să fie la vedere între Bolojan și Simion”, a spus Sorin Grindeanu.

„Păi și poate să fie majoritate”, a spus Victor Ciutacu.

„Exact. Cine îi oprește?", a spus Sorin Grindeanu.

„Și sunteți dispuși să stați în opoziție?”, a întrebat Victor Ciutacu.

„Păi ce să fac altceva? Domnul Ciutacu, PSD-ul are 27-28% din numărul de parlamentari. Sigur că mai avem protocoale de colaborare parlamentară și cu alte grupuri, dar PSD are 27-28%. Până la majoritate mai e mult.

Această frumoasă prietenie care a fost ascunsă, între Bolojan și Simion, poate să fie la vedere", a spus Sorin Grindeanu.

„Păi lăsați-mă pe mine să fiu cârcotaș. Ați avut și dumneavoastră o frumoasă prietenie când a fost dat jos guvernul Bolojan, că AUR a votat cu dumneavoastră, nu a votat cu Bolojan”, a spus Victor Ciutacu.

„Dar nu ne-am oprit la jumătatea drumului. AUR s-a oprit la jumătatea drumului. În continuare, Bolojan este la Palatul Victoria, fiindcă AUR n-a votat guvernul Veștea. Nu există altă explicație”, a spus Sorin Grindeanu.

„Și dumneavoastră le cereți să voteze... Cum dumneavoastră spuneți că nu vă poate impune nimeni să votați actele lor normative fără să le dezbateți public, de ce dumneavoastră trebuie să le impuneți lor cum să voteze în cazul instalării unui nou guvern?”, a întrebat Victor Ciutacu.

„Nu m-ați înțeles. Eu nu le impun. Dar să nu spună că nu sunt cei care îi țin acolo pe Bolojan. Ei sunt cei care îl țin. Eu nu le-am impus. E foarte bine. E decizia lor.

Au luat această decizie de a nu vota pe Veștea, dar indirect asta a însemnat că Bolojan rămâne în funcție, dar e decizia lor. Eu n-am spus că nu e altceva. E o decizie asumată, dar să nu spună că nu sunt cauză la rămânerea lui Bolojan”, a spus Sorin Grindeanu la România TV.