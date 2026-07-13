Semnal de alarmă privind viitorul românilor din diaspora: La următoarea generație vom avea mari probleme / video

Sursa foto: https://www.magnific.com/, @stockboy

Scriitorul Petre Crăciun atrage atenția asupra riscului ca tot mai mulți copii ai românilor din diaspora să își piardă limba și identitatea națională.

Scriitorul Petre Crăciun, nume de referință în literatura contemporană pentru copii, un autor dedicat trup și suflet lumii basmelor, dar și un neobosit manager cultural ale cărui proiecte depășesc granițele paginii tipărite, a fost invitat la emisiunea „De Ce Citim”, unde a vorbit despre proiectul „România prin povești”, destinat românilor din diaspora, și a explicat că acesta își propune să îi ajute pe copiii românilor plecați în străinătate să își păstreze limba română și legătura cu identitatea națională.

„Vreau să declanșez un proiect care se numește „România prin povești”, pe care să-l distribui celor care trăiesc în diaspora, pentru că acolo este un număr din ce în ce mai mare de români. Diaspora a crescut foarte mult, se vorbește chiar de 7 milioane de persoane care trăiesc în diaspora.

Reprezintă o forță extraordinar de mare, iar pericolul ca cei care se nasc în diaspora să nu mai vorbească limba română este foarte mare. Dacă nu acum, la următoarea generație vom avea sigur mari probleme, pentru că sunt foarte mulți copii care încep să nu mai vorbească. Sunt familii care îi învață, dar sunt și familii care nu vor să-i învețe limba română, vezi Doamne, pentru a le oferi șanse egale cu cei din comunitățile în care trăiesc”, a spus Petre Crăciun.

VEZI ȘI: O treime din generația născută acum 18 ani nu a mai ajuns la Bac. Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară: Este un dezastru

„Ei au căpătat și o altă identitate, cea a țării în care trăiesc”

Scriitorul Petre Crăciun a explicat că românii plecați în străinătate trebuie sprijiniți să își păstreze identitatea și limba română, fără a renunța la identitatea dobândită în țările în care trăiesc.

„Este și un fenomen de aculturație care se petrece, unde ești asimilat de cultura țării în care trăiești și se întâmplă ca limba ta și cultura ta, devenind elemente secundare, să se piardă ușor, ușor”, a spus scriitorul Flaviu George Predescu, realizatorul emisiunii „De Ce Citim”.

„Un lucru pe care l-am remarcat este că noi trebuie să promovăm, să milităm pentru păstrarea identității celor care trăiesc în diaspora, să le oferim informațiile de care au nevoie, legăturile.

Este bine să înțelegem că ei deja au căpătat și o altă identitate, cea a țării în care trăiesc, și noi nu avem cum să ne propunem să-i rupem de acea identitate, pentru că ei trăiesc acolo. Unii se vor întoarce, dar alții poate nu se vor întoarce și atunci ei trebuie să trăiască cu aceste două valori pe care le au. Adică să nu o uite pe cea de bază, de la care au plecat, dar să aibă respect și recunoștință pentru identitatea țării care i-a primit și care le oferă condiții pentru a se dezvolta.

E o lume multipolară și trebuie să trăim cu aceste valori și să nu nedreptățim pe niciuna dintre ele”, a spus Petre Crăciun la emisiunea „De Ce Citim”, de pe DC News.

Video: