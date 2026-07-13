Norwegian Air și-a schimbat fotografia de profil cu sigla British Airways pentru a onora un pariu

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Compania aviatică a Norvegiei a onorat un pariu cu British Airways legat de un meci de la Cupa Mondială de fotbal, schimbându-şi fotografia de profil de pe Instagram cu sigla rivalei sale, informează DPA.

Norwegian Air a provocat British Airways toată săptămâna înaintea sfertului de finală de la CM 2026 dintre Anglia şi Norvegia, spunând că învinsa ar trebui să-şi schimbe sigla în ziua de după meci.

Anglia a revenit şi a reuşit să învingă Norvegia cu scorul de 2-1 în prelungiri, sâmbătă la Miami (Florida).

Duminică, Norwegian Air a postat "Bine jucat, Anglia" şi şi-a schimbat sigla cu cea a companiei British Airways.