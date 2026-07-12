„Luni, la Cotroceni, se va vedea tot”. Mesajul lui Grindeanu ridică miza negocierilor. A pus cifrele pe masă

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu a zis că la consultările de luni de la Cotroceni se va vedea clar cine vrea să găsească o soluție rațională și cine vrea să țină România blocată.

Președintele PSD a criticat PNL și a spus că „brătienii second-hand s-au trezit brusc în conștiință și luptă cu PSD'„ în timp ce „se țin legați de scaune în frunte cu un premier demis cu 281 de voturi care va îndatora România cu 25 de miliarde lei mai mult în acest an decât a făcut-o Marcel Ciolacu în 2024”.

Sorin Grindeanu a mai zis că ar exista împrumuturi de 900 de euro pe oră, 165 de locuri de muncă pierdute în fiecare zi și 70 de firme care dau zilnic faliment.

Liderul PSD reclamă, totodată, că 15.000 de posturi de bugetari au fost tăiate din Educație.

„Brătienii second-hand s-au trezit brusc în conștiință și luptă cu PSD. Asta în timp ce se țin legați de scaune în frunte cu un premier demis cu 281 de voturi care va îndatora România cu 25 de miliarde lei mai mult în acest an decât a făcut-o Marcel Ciolacu în 2024. 900 de euro împrumutați pe oră. 165 de locuri de muncă pierdute în fiecare zi. Și 70 de firme care dau zilnic faliment.



Propaganda obraznică și armata digitală duduie însă de reforme! Ultima dintre ele – 15 mii de posturi de „bugetari” rase din Educație. Din EDUCAȚIE! Aplauze!



În acest timp, miniștrii demiși - ca Pîslaru, împart contracte de milioane de lei firmelor de casă, înființate tot de ei. S-a stins lumina în cămară și au dispărut și rafturile! Iar o doamnă pe care nu a votat-o nimeni ne spune cu emfază ipocrită că discordia în coaliție a apărut când s-a ajuns la companiile de stat. Nu, doamnă! Iar nu ați înțeles nimic. Măsurile pe companiile de stat, reducerile de indemnizații și de membri în CA-uri, s-au luat prin pachetul doi și au fost lucrate de Radu Oprea de la PSD. Dvs. nu ați făcut nicio reformă. Doar ați vrut să vindeți netransparent, pe repede înainte și la super-discount perlele economiei românești - precum Hidroelectrica, unor fonduri de investiții din afară selectate de voi. Și ați făcut multe combinații pe multe milioane de euro cu tot felul de firme străine. Atât!



Lupta anti-PSD nu a generat niciodată vreo soluție reală pentru români. Doar ură. Lipsa de soluții nu poate fi hrănită cu teze anti-PSD din partea unora care atârnau pe la mese să prindă un loc pe listele comune cu noi. Nu-i așa, Dani Motreanu?! Nu-i așa, Siegfried?! De șapte ani sunteți la putere, cu patru premieri liberali, deși n-ați câștigat niciodată alegeri. Ați devenit obositori și o sursă permanentă de blocaj. Memoria românilor nu poate fi rescrisă. Iar mâine la Cotroceni se va vedea clar cine vrea să găsească o soluție rațională și rezonabilă și cine vrea să țină România blocată în continuare pentru propriile privilegii. Atunci când nu ai un program pentru economie și pentru cetățeni, singurul care îți rămâne la îndemână este programul anti-PSD”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

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