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"Bolojan s-a înţeles cu Simion pentru anticipate". PSD anunţă motivele

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 09 Iul 2026
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Ilie Bolojan
foto Agerpres

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a anunţat că Ilie Bolojan ar fi bătut palma cu George Simion pentru alegerile anticipate.

Anunţul lui Daniel Zamfir vine la o zi după publicarea sondajului Agenţiei de Rating Politic, conform căruia PNL ar fi la peste 22% în preferinţele alegătorilor. 

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"BOLOJAN S-A INTELES CU SIMION PENTRU ANTICIPATE. 

Haideţi să vedem cum stau lucrurile:

Simion, e limpede, vrea anticipate rapid, tocmai că e la un scor electoral acum foarte bun.

Bolojan, cu boţii lui Despoiu şi tot aparatul de propagandă în spate, nu poate rămâne la conducerea noului PNL neomarxist decât intrând în alegeri.

A înţeles şi el că nu mai poate fi premier, că nu-l va mai nominaliza Preşedintele.

Rămâne singura lui variantă ca în fruntea curentului haştagist să adune electoral tot ce poate aduna anti-PSD.

Un calcul cinic, care va prăbuşi complet România din punct de vedere economic.

Sacrifică tot, se înţelege cu oricine doar pentru a-şi salva scaunul.

Aşadar, eu n-am speranţe că vom avea guvern prea curând.

Ţara a încăput pe mâna neomarxiştilor bolşevici puşi pe distrus România", a scris senatorul PSD.

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alegeri anticipate
daniel zamfir
ilie bolojan
george simion
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Comentarii (1)

Mihai   •   09 Iulie 2026   •   15:33

Totusi faptul ca dl zamfir este nelinistit inseamna ca pesede este in corzi iar bolo creste desi au fost luate niste masuri pe alocuri chiar mizerabile. Motiunea pare sa fi fost o greseala pentru maestrii sahului politic dambovitean

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