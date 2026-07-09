"Bolojan s-a înţeles cu Simion pentru anticipate". PSD anunţă motivele

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Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a anunţat că Ilie Bolojan ar fi bătut palma cu George Simion pentru alegerile anticipate.

Anunţul lui Daniel Zamfir vine la o zi după publicarea sondajului Agenţiei de Rating Politic, conform căruia PNL ar fi la peste 22% în preferinţele alegătorilor.

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"BOLOJAN S-A INTELES CU SIMION PENTRU ANTICIPATE.

Haideţi să vedem cum stau lucrurile:

Simion, e limpede, vrea anticipate rapid, tocmai că e la un scor electoral acum foarte bun.

Bolojan, cu boţii lui Despoiu şi tot aparatul de propagandă în spate, nu poate rămâne la conducerea noului PNL neomarxist decât intrând în alegeri.

A înţeles şi el că nu mai poate fi premier, că nu-l va mai nominaliza Preşedintele.

Rămâne singura lui variantă ca în fruntea curentului haştagist să adune electoral tot ce poate aduna anti-PSD.

Un calcul cinic, care va prăbuşi complet România din punct de vedere economic.

Sacrifică tot, se înţelege cu oricine doar pentru a-şi salva scaunul.

Aşadar, eu n-am speranţe că vom avea guvern prea curând.

Ţara a încăput pe mâna neomarxiştilor bolşevici puşi pe distrus România", a scris senatorul PSD.