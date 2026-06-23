George Simion, mesaj ameninţător pentru Nicuşor Dan după consultări. "Luăm în calcul suspendarea şi demiterea"

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George Simion, preşedintele AUR, a ieşit de la consultările oficiale cu preşedintele Nicuşor Dan şi i-a transmis un mesaj ameninţător acestuia.

George Simion a anunţat că AUR ar putea lua în calcul suspendarea şi demiterea lui Nicuşor Dan, dacă preşedintele încalcă Constituţia.

"Ne bucură faptul că domnul Nicușor Dan și-a schimbat ritmul — mult mai rapid, mult mai la subiect.

Aș începe prin a repeta ceea ce cred că ieri a înțeles toată lumea: fără AUR nu se poate. Țara trece prin niște momente complicate. România a fost adusă în această situație de guvernările iresponsabile și de conducătorii slabi pe care i-am avut.

Ca de fiecare dată în aceste zile de criză, AUR a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier, desigur, respectând votul românilor. Cred că am fost singurii care am respectat voința românilor, așa cum a rezultat ea din alegerile din data de 1 decembrie 2024. Suntem al doilea partid al țării în urma acelor alegeri, PSD fiind cel mai votat partid.

Obiectivele noastre politice le-am enumerat de-a lungul ultimei luni. A fost o lună pierdută pentru că nu am fost ascultați, deși am avut dreptate în tot ceea ce am spus. Cine decontează această lună pierdută? Totul este din vina președintelui. Președintele s-a încăpățânat să încalce voința democratică și Constituția, făcând niște desemnări care nu reflectă voința populară sau votul, ci reflectă doar voința lui personală.

S-a dovedit, iar AUR a arătat în Parlament, faptul că voința personală a lui Nicușor Dan nu poate trece peste voința poporului. Iar dacă Nicușor Dan va continua să încalce voința românilor, concluzia logică este că trebuie să ajungem la suspendarea și demiterea lui", a declarat George Simion.