PSD denunță inconștiența Guvernului demis Bolojan față de criza din Sănătate: O reacție disperată

Partidul Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

Partidul Social Democrat denunță atitudinea iresponsabilă a prim-ministrului demis Ilie Bolojan și a miniștrilor săi care au aruncat în aer funcționarea sistemului sanitar.

PSD precizează că în mai puțin de 48 de ore, Guvernul demis Bolojan a reușit performanța de a se contrazice pe ei înșiși de trei ori, pe același subiect: posturile din spitalele României.

„Memorandumul pentru deblocarea posturilor a stat luni de zile îngropat. Explicația oficială a guvernanților demiși: „nu sunt bani” și „sistemul medical consumă oricum prea multe resurse”. Sănătatea românilor a fost tratată ca o linie de cheltuială incomodă. La Marie Curie, un copil a murit. Acolo s-a văzut, în cifre pe care nimeni nu le mai poate rotunji, ce înseamnă un spital ținut în deficit de personal.

PSD a depus în Parlament amendamentul care deblochează posturile din spitale. Partidul condus de prim-ministrul demis Ilie Bolojan (PNL) nu a votat împotrivă și a ales să se abțină. Parlamentarii PNL au stat pe margine și au lăsat - ca de obicei - pe alții să rezolve. Amendamentul a fost adoptat fără ei.

Ședința de Guvern de la ora 20.00, după o zi. Dintr-odată Guvernul demis a găsit banii necesari. Mai mult, dintr-odată este o situație urgentă astfel încât să fie convocată o ședință de Guvern în această seară, în format hibrid, ca să aprobe exact memorandumul pe care l-au blocat luni de zile.

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PSD: O reacție disperată la o criză socială anunțată de luni bune

Ce s-a schimbat între „nu sunt bani” și ședința de la ora 20.00? Nu bugetul. Nu situația din spitale. S-a schimbat un singur lucru: Ilie Bolojan a înțeles, în cele din urmă, că Parlamentul rezolvă problema fără ei și că rămân în istorie ca guvernul care a spus „nu” spitalelor.

Aceasta nu este guvernare. Este o reacție disperată la o criză socială anunțată de luni bune. Un guvern demis, care nu mai conduce nimic, doar aleargă în urma propriilor greșeli, sperând că se filmează frumos.

Românii nu au nevoie de ședințe la ora 20.00. Au nevoie de medici la ora 3 noaptea, când ajung în urgență.

PSD atrage atenția că acest memorandum al disperării este acum caduc, odată ce Parlamentul a aprobat legislația necesară. Unitățile spitalicești pot scoate la concurs posturi, fără să mai aștepte aprobarea acestora de Ministerul Sănătății - varianta propusă de Guvernul demis condus de Ilie Bolojan“, transmite Partidul Social Democrat.

Guvernul a deblocat aproape 7.000 de posturi în sănătate

​În ședința de Guvern din această seară a fost aprobat Memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice.



​Prin acest document se deblochează un număr total de 6.850,75 de posturi, distribuite astfel:

6.452 de posturi pentru spitalele finanțate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS);

398,75 de posturi pentru Serviciile de Ambulanță Județene (SAJ).

​Cea mai mare parte a posturilor deblocate vizează asistenții medicali și personalul auxiliar, categorii esențiale pentru funcționarea spitalelor și a serviciilor de ambulanţă.

Structura completă a posturilor deblocate este următoarea:

2.593 posturi pentru asistenți medicali;

​2.567 posturi pentru personal medical auxiliar (infirmiere, brancardieri etc.);

1.433,75 posturi pentru medici;

​257 posturi pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni.

„Aprobarea acestui Memorandum reprezintă un pas important pentru echilibrarea resursei umane din sistemul de sănătate și pentru asigurarea continuității actului medical în unitățile sanitare. Este o măsură necesară, însă demersurile pentru susținerea personalului medical și pentru eficientizarea sistemului sanitar trebuie continuate de o manieră predictibilă și fermă”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

Colegiul Medicilor, mesaj ferm în plină grevă: România nu își mai permite să piardă medici. Sănătatea nu mai are timp

Marți, în plină grevă, Colegiul Medicilor a emis un comunicat oficial prin care susține că "de prea mulți ani vorbim despre reforma sănătății", dar "sănătatea nu mai are timp". Aproape fiecare guvern a venit doar cu promisiuni, iar acum personalul medical vede acest moment ca momentul oportun pentru a răspunde nedreptăților.

„România are nevoie de medici, iar medicii au nevoie de un sistem care să îi respecte și să îi susțină.

Un sistem de sănătate funcțional se construiește împreună cu profesioniștii din sănătate.

Motorul oricărui sistem de sănătate îl reprezintă medicii și întregul personal medical, iar pacientul trebuie să rămână întotdeauna în centrul tuturor politicilor publice.

De prea mulți ani vorbim despre reforma sănătății. Aproape fiecare guvern a promis-o, însă România nu își mai permite să piardă alți ani în căutarea unei reforme care întârzie să producă rezultate concrete, mai ales în legătură cu resursa umană din sănătate.

În raport cu oamenii care profesează în sănătate, țara noastră are nevoie de stabilitate, de continuitate și de o strategie națională pe termen lung pentru a atrage profesioniștii din sănătate să lucreze în România.

Ani la rând, salariile insuficiente, lipsa investițiilor și absența unor politici coerente de resursă umană au determinat un număr mare de medici să își construiască viitorul profesional în alte state.

În același timp, prea mulți profesioniști sunt încă nevoiți să își desfășoare activitatea în infrastructuri învechite, fără condițiile necesare pentru a practica medicina la standardele pe care pregătirea și competențele lor le permit.

Investițiile în infrastructură nu reprezintă doar investiții în clădiri, ci investiții în siguranța pacientului și în calitatea actului medical și în condiții de muncă pentru profesioniștii din sănătate.

Există, de asemenea, situații în care meritocrația nu a fost întotdeauna criteriul care a stat la baza deciziilor.

„Un sistem modern de sănătate trebuie să promoveze competența, profesionalismul și performanța. Cred cu tărie că sănătatea trebuie depolitizată și profesionalizată la nivelul deciziei și al managementului și, bineînțeles, că trebuie și eficientizată. Dar eficientizarea trebuie să țină cont de nevoia reală de medici în sistemul medical”, a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România.

Politicile din sănătate trebuie construite cu specialiști, pe baza dovezilor și a nevoilor reale ale pacienților și ale profesioniștilor din sistem.

Colegiul Medicilor din România atrage atenția că pacienții și medicii nu au interese diferite. Avem același obiectiv: un sistem medical funcțional, performant, sigur și orientat spre dezvoltare și sănătate.

Orice strategie pentru sănătate trebuie să înceapă cu oamenii care fac medicina posibilă. Fără medici și fără personal medical bine pregătit, motivat și respectat, nu poate exista dezvoltare în sănătate, mai precizează reprezentanții Biroului Executiv al Colegiul Medicilor din România.

Acesta este momentul în care România trebuie să decidă dacă sănătatea rămâne un domeniu administrat de la o criză la alta sau devine, în sfârșit, o prioritate strategică națională gândită acum pentru astăzi și pentru mâine.

Viitorul sistemului de sănătate depinde de deciziile pe care le luăm astăzi! Iar cea mai importantă investiție pe care o putem face este în oamenii care profesează, zi de zi, în sistemul medical românesc“, a transmis Colegiului Medicilor.