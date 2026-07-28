Gheorghe Falcă n-a mai rezistat. A părăsit Antena 3 CNN. Cătălina Porumbel: E premieră în televiziune. Opriți-vă, vă faceți de râs!

Gheorghe Falcă, europarlamentar PNL, se delimitează de Legea salarizării unitare.

Gheorghe Falcă, europarlamentar PNL, se delimitează de Legea salarizării unitare.

Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă s-a delimitat de proiectul noii Legi a salarizării unitare. De fapt, a zis că nici nu o cunoaște. Iar după ce a fost asaltat de întrebări, a decis să plece din emisiune. Gheorghe Falcă a spus că trebuie să intre în direct și la alt post de televiziune.

Întrebat în mod direct dacă susține noua lege a salarizării, europarlamentarul PNL a evitat un răspuns categoric și a insistat că Executivul nu poate promova o astfel de inițiativă. Declarațiile au venit în contextul în care proiectul Legii salarizării este publicat pe site-ul Ministerului Muncii încă din 17 iulie, minister care face parte din Guvernul condus de Ilie Bolojan.

În timpul dezbaterii de la Antena 3 CNN, Gheorghe Falcă a declarat că nu cunoaște în detaliu proiectul. Afirmația a stârnit reacții imediate în platou. Jurnalista Cătălina Porumbel i-a reproșat că, în calitate de lider al PNL, ar putea influența decizia partidului.

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Iată dialogul de la Antena 3 CNN:

„Dacă vreți să vorbim despre adevăr, nu există o lege a salarizării impusă sau propusă de Guvern, pentru că nu are voie. În acest moment, nu așteptați de la Guvern, pentru că știți că Guvernul nu este inițiator. Nu poate. Nu există o lege a Guvernului. Nu puteți să cereți unui Guvern să vă dea astăzi o lege pentru că nu are cum”, a zis Gheorghe Falcă.

Întrebat dacă susține noua lege a salarizării, Gheorghe Falcă a zis: „În acest moment, Guvernul României nu poate să propună nicio lege. Ca să susțină o lege, aceasta trebuie să fie în Parlament. În acest moment nu există nicio lege în Parlament pentru că partidele politice, la Cotroceni, nu s-au înțeles pe lege”.

„Eu nu susțin o lege care nu există. Cum aș putea să susțin ceva ce nu există? Eu aștept să ajungă o lege în Parlamentul României”, a mai zis europarlamentarul PNL.

Proiectul legii salarizării este pe site-ul Ministerului Muncii din 17 iulie. Ministerul Muncii face parte din Guvernul Bolojan

Apoi, Gheorghe Falcă a zis că nu cunoaște această lege: „Lucrez în Parlamentul European. Eu vă spun principiile de funcționare ale Parlamentului. Evident că nu cunosc cazul în detaliu. Eu explic principiile de funcționare ale Parlamentului și am avut bucuria să vă răspund la întrebări”.

„Domnule Falcă, dumneavoastră nu sunteți oricine în Partidul Național Liberal. Sunteți europarlamentar, sunteți un lider important în PNL. Dacă dumneavoastră puneți mâna pe telefon și îl sunați pe domnul Bolojan, împreună cu încă 20 de colegi din conducerea partidului, și îi spuneți că greșește, eu cred că îl puteți întoarce din drum. Dumneavoastră ați adus această țară în pragul nebuniei cu această lege. Acum v-ați împotmolit cu ea. Toată lumea spune că este o lege proastă”, a zis jurnalista Cătălina Porumbel.

„Eu trebuie să ies din emisiune și vă mai spun încă o dată: Orice lege trebuie să vină în Parlament. Nu cunosc legea”, a zis europarlamentarul.

„Domnule Falcă, este o rușine. Este o rușine foarte mare să nu știți despre ce este vorba”, a zis medicul Monica Pop.

„Domnule Falcă, dumneavoastră veniți de pe Lună? Nu vă supărați că vă întreb”, a continuat jurnalista Cătălina Porumbel.

Gheorghe Falcă a zis că speră să nu scadă salariile pentru că „așa au anunțat liderii politici”.

„Opriți-vă, vă faceți de râs! Nu vă chemasem să văd ce faceți în concediu”, a zis Cătălina Porumbel.

Apoi, când a fost întrebat ce salariu are în Parlamentul European, Gheorghe Falcă a zis că stabilise să stea doar un sfert de oră în emisiune pentru că era invitat și la alt post de televiziune, așa că a ieșit. Era într-o intervenție online, pe zoom, în emisiunea de la Antena 3 CNN.

„Dacă așa vreți să scăpați de noi, domnule Falcă... E premieră în televiziune”, a zis Cătălina Porumbel, moment în care europarlamentarul PNL a ieșit din conexiunea Zoom, plecând astfel din emisiune.

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VEZI ȘI: Senatorul Cseke Attila a declarat marți că parlamentarii UDMR nu vor putea susține proiectul legii salarizării în forma actuală, adăugând că el este deschis la propunerile venite din partea partenerilor sociali

El a spus că săptămâna trecută a formulat multiple propuneri de modificare a proiectului, care au fost ulterior discutate cu Ministerul Muncii, care este inițiatorul documentului, și că mare parte dintre ele se regăsesc și în așteptarea sindicatelor, inclusiv în discuția de la Palatul Cotroceni.

„Am convenit și am fost de acord că aceste propuneri de modificare sunt în sprijinul sistemului medical românesc. De asemenea, Ministerul Sănătății, în această perioadă, a inițiat un memorandum pentru deblocarea posturilor în sistemul sanitar. Suntem la a doua variantă pe baza criteriilor solicitate. Ieri am pus pe circuitul de avizare interministerială și așteptăm că acest memorandum să aibă toate avizele, astfel încât să putem să deblocăm peste 7.800 de posturi din sistemul medical românesc. Deci suntem în continuare deschiși și în relația cu partenerii sociali, în condițiile în care acest proiect legislativ nu ne aparține, dar evident suntem interesați să-l îmbunătățim, fiind vorba despre un jalon al României”, a afirmat Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății, la Parlament.

UDMR, potrivit acestuia, are rețineri în continuare cu privire la proiectul legii salarizării, atât pe sănătate, cât și pe educație.

„În ceea ce privește posibilitatea de a putea aproba acest proiect legislativ, astăzi, și asta vă spun din punctul de vedere al UDMR, această posibilitate este destul de redusă, cel puțin în perioada imediat următoare. PSD, PNL, UDMR și USR și grupul minorităților naționale trebuie să aibă o majoritate parlamentară pentru a putea aproba acest proiect legislativ. În ce ne privește, avem rețineri în continuare, atât pe sănătate, cât și pe educație. Deci, în perioada imediat următoare, noi nu vom putea susține forma în care suntem astăzi cu acest proiect legislativ”, a zis senatorul.

În privința posturilor din sănătate, a explicat că vor fi deblocate mai multe posturi pentru spitalele care se ocupă de cazuri cu o complexitate ridicată.

„Noi am făcut analiza pe baza criteriilor pe care le-a solicitat domnul prim-ministru și, pe baza acestor criterii, ne-a ieșit acest număr de posturi de 7.800, în condițiile în care, pe baza acestor criterii, spitalele care tratează cazuri de complexitate mai ridicată vor avea un număr mai crescut de deblocări de posturi față de prima variantă a memorandumului, respectiv unitățile sanitare cu o complexitate mai redusă, o reducere, dacă vreți, a numărului de posturi. Deci acest memorandum vine în sprijinul unităților sanitare cu paturi mari și cu probleme comune', a evidențiat ministrul interimar al Sănătății.

Cseke Attila a vorbit despre ce ar trebui să se schimbe la legea salarizării pentru ca angajații să fie mulțumiți și despre reținerile UDMR.

„La educație, a fost un angajament al coaliției care a existat legat de salarizare și a cărui punere în aplicare mai comportă discuții. Sigur, nu sunt specialistul pe educație. Atât pot să vă spun, că aceste discuții probabil vor continua și în zilele următoare. În ce privește sistemul medical românesc, am propus o creștere a sporului la gărzile de urgență, cu care sindicatele sunt de acord, în așteptarea celor propuse și de sindicate. Am propus un program pilot pentru salarizare pe criterii de performanță la medici. Am propus o prevedere care practic etapizează categoriile de sporuri de la 30 la 50, de la 20 la 30, care iarăși vine în așteptarea a ceea ce au solicitat sindicatele. Și am avut câteva propuneri tehnice care, la fel, sunt în așteptarea celor discutate de sindicate.

Sunt două aspecte care mai trebuie discutate legat de coeficienții de salarizare minim-maxim, așa cum este astăzi în proiectul legislativ. Și aici, în mare parte, suntem, cel puțin pe partea noastră, evident vorbesc de domeniul medical, suntem corelați cu așteptările sindicatelor, respectiv sporurile, categoriile de sporuri să fie împărțite - e o discuție să fie împărțită pe cele patru domenii de specialitate, așa cum sunt și astăzi în Legea 153 - nu avem o problemă cu această împărțire. Nu este un proiect legislativ promovat de Ministerul Sănătății, noi lucrăm cu ceea ce avem de la Ministerul Muncii', a arătat ministrul.

Cseke Attila a adăugat că UDMR nu a fost de acord nici cu prima variantă și că este corect să aduci îmbunătățiri.

„Eu cred că ești o atitudine responsabilă să încerci să ajuți sistemul pe care îl gestionezi chiar și efemer. Și asta am făcut. În ceea ce privește partea de finanțare, nu este atributul Ministrului Sănătății. (...) Noi am avut o atitudine responsabilă în care am încercat, și cred că am reușit în foarte mare măsură, să îmbunătățim acest proiect legislativ. Nu este atributul ministerului avizator să spună de unde este necesar impactul bugetar”, a completat senatorul UDMR.

El le-a transmis celor care sunt afectați de greva din sănătate că Ministerul Sănătății a avut o atitudine responsabilă în toată această perioadă și a propus soluții în beneficiul sistemului medical românesc.