PSD nu va vota forma actuală a legii salarizării. Sorin Grindeanu: Pîslaru să lase deplasările pe bani publici în weekend, la Bruxelles, la familie

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut mai multe declarații de presă, în contextul actualei crize politice, dar și a grevei generale din Sănătate.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis mesaje acide la adresa premierului interimar Ilie Bolojan și i-a cerut ministrului interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, ”să lase deplasările oficiale în weekend la Bruxelles pe bani publici şi să reia discuţiile cu sindicatele”.

"Îi solicit lui Ilie Bolojan să stabilească un calendar clar pentru rezolvarea revendicărilor medicilor. Deblocarea posturilor din Sănătate, decisă ieri printr-o inițiativă PSD, reprezintă un prim răspuns concret la această criză din sistemul medical. În continuare rămân problemele din legea salarizării. I-aș spune ministrului interimar Pîslaru să lase deplasările pe bani publici, în weekend, la Bruxelles, la familie, să nu mai ironizeze protestele, pentru că asta a făcut, și să reia discuțiile cu sindicatele.

PSD nu va vota o lege care taie din drepturile medicilor, asistenților, profesorilor, militarilor și a celorlalte categorii. Din păcate, domnul Bolojan a înțeles doar că reducere deficitului se poate face doar prin metode ceaușiste și anume: creștem taxele și tăiem doar de la oamenii simpli.

Grindeanu: Bolojan ar trebui să înțeleagă că într-un stat de drept respectarea legii nu este facultativă, este obligatorie

Premierul demis Bolojan ar trebui să înțeleagă că într-un stat de drept respectarea legii nu este facultativă, este obligatorie. Din acest punct de vedere, vă anunț că PSD a depus ieri plângeri prealabile împotriva hotărârilor adoptate în ședința de Guvern din 23 iulie 2026, acestea adăugându-se altor opt hotărâri contestate concomitent. Toate aceste 12 plângeri prealabile vizează depășirea limitelor constituționale și legale ale mandatului unui guvern demis deoarece promovează politici noi și preprezintă exercitări ale atribuțiilor ministeriale după expirarea termenului de 45 de zile", a declarat Sorin Grindeanu în cadrul unei conferințe de presă.

"PSD este alături de salariaţii din sistemul medical şi le susţine revendicările"

"Indiferenţa Guvernului demis a dus la cea mai mare grevă a personalului medical din ultimii 15 ani. Greva generală este un instrument democratic atunci când nu eşti ascultat. Greva înseamnă eşecul unor negocieri, iar premierul demis Bolojan împreună cu ministrul demis Pîslaru au reuşit doar să jignească o întreagă categorie profesională. În loc să caute soluţii, aceşti oameni i-au catalogat zilele trecute drept ridicoli pe toţi medicii şi asistentele şi ameninţă cu tot felul de liste negre, aşa cum am văzut că au spus cei de la Sanitas.

Practic, s-a trecut în decurs de câţiva ani, de la eroii în halate albe din pandemie, la ceea ce consideră acum Ilie Bolojan şi Pîslaru - îi consideră pe medici ca fiind nişte îmbuibaţi care consumă resurse şi cerşesc drepturi. Acestea sunt lucruri, din punctul nostru de vedere, inacceptabile, iar PSD este alături de salariaţii din sistemul medical şi le susţine revendicările", a mai declarat Grindeanu.

Declarațiile lui Grindeanu vin în contextul în care România trece, de mai multe luni de zile, printr-o criză guvernamentală acută, iar acum se confruntă și cu o grevă generală în Sănătate. Reamintim că negocierile care au avut loc ieri la Palatul Cotroceni, nu i-au determinat pe angajaţii din sistem să renunţe la protest. Sindicaliştii SANITAS au reclamat presiuni, afirmând că managerii unor instituţii au solicitat liste cu numele salariaţilor care participă la protest, în vederea suspendării contractelor individuale de muncă. Liderii sindicali au anunțat că greva este pe termen nelimitat, dar pe parcursul protestului vor fi asigurate urgenţele şi cazurile complexe.

Este pentru prima dată din 2016 încoace când avem o grevă generală în Sănătate. Atunci aceasta a durat timp de două zile.